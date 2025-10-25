Alonso y Tsunoda, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)
Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimocuarto tiempo, y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.
El británico Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 252 milésimas, 206 menos que su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y con 285 sobre otro inglés, George Russell (Mercedes).
La tercera ronda (Q3) se disputará a continuación.
– Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 1:16,816
12. Esteban Ocon FRA Haas 1:16,837
13. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 1:17,016
14. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:17,103
15. Liam Lawson NZL Racing Bulls 1:18,072
– Eliminados en la primera ronda (Q1):
16. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 1:17,412
17. Alexander Albon THA Williams 1:17,490
18. Pierre Gasly FRA Alpine 1:17,546
19. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:17,606
20. Franco Colapinto ARG Alpine 1:17,670
EFE
arh