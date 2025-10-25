Alonso y Tsunoda, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimocuarto tiempo, y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

El británico Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 252 milésimas, 206 menos que su compatriota el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y con 285 sobre otro inglés, George Russell (Mercedes).

La tercera ronda (Q3) se disputará a continuación.

– Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 1:16,816

12. Esteban Ocon FRA Haas 1:16,837

13. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 1:17,016

14. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:17,103

15. Liam Lawson NZL Racing Bulls 1:18,072

– Eliminados en la primera ronda (Q1):

16. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 1:17,412

17. Alexander Albon THA Williams 1:17,490

18. Pierre Gasly FRA Alpine 1:17,546

19. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:17,606

20. Franco Colapinto ARG Alpine 1:17,670

EFE

arh