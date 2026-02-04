Alphabet ganó 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más

3 minutos

Nueva York, 4 feb (EFE).- Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior, impulsada por sus servicios y por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15 % más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube, según un comunicado.

«Nuestras inversiones e infraestructura de IA están impulsando los ingresos y el crecimiento en todas partes», dijo citado el máximo ejecutivo, Sundar Pichai, que anunció un mayor gasto de capital en 2026 para «cumplir con la demanda de los clientes y capitalizar las crecientes oportunidades».

El gasto de capital previsto se sitúa entre 175.000 y 185.000 millones de dólares, cerca del doble que en 2025.

En el cuarto trimestre del año, el más seguido en Wall Street, Alphabet tuvo un beneficio neto de 34.455 millones (un 30 % más interanual) y una facturación de 113.828 millones (un 18 % más), lo que atribuyó al crecimiento de los segmentos Google Services y Google Cloud.

Google Services concentró esos ingresos trimestrales, unos 95.900 millones, impulsado por el motor de búsqueda, Google Search, y por las suscripciones, plataformas y dispositivos de Google, así como la publicidad de Youtube.

En este tramo, YouTube alcanzó 325 millones de suscripciones de pago, hito en el que cuenta la «fuerte adopción de Google One y YouTube Premium».

Mientras tanto, Google Cloud ingresó unos 17.700 millones, mucho menos, pero fue el motor de crecimiento (un 48 %), gracias a incrementos en la Plataforma Google Cloud para clientes empresariales que usan la IA, indica la nota.

Pichai destacó que Google Cloud cerró 2025 con una tasa de ejecución anual de unos 70.000 millones «que representa un amplio rango de consumidores, dirigidos por la demanda de productos de IA».

También, sostuvo que los modelos de IA de Gemini procesan unos 10.000 millones de tókens por minuto a través de interfaces directas utilizadas por sus clientes, y la aplicación de Gemini tiene ya unos 750 millones de usuarios activos mensuales.

Del lado negativo, el apartado de «otras apuestas» de Alphabet, que incluye la unidad de vehículos de conducción autónoma Waymo, redujo ligeramente sus ingresos, a unos 370 millones, y que triplicó sus pérdidas operativas, hasta 3.617 millones.

Esta semana, Waymo anunció una ronda de inversión de 16.000 millones que está financiada en su mayor parte por Alphabet, por lo cual en el último trimestre la firma anotó un cargo de 2.100 millones por compensación a empleados, agrega la nota.

Los resultados fueron publicados al cierre de la bolsa y tuvieron una buena acogida, con una subida de las acciones de más del 1 % en las operaciones poscierre. Alphabet es la tercera cotizada más grande del mundo, con un tamaño de 4,02 billones de dólares.EFE

