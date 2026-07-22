Alphabet gana 174.685 millones en el primer semestre, un 178 % más

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Nueva York, 22 jul (EFE).- El gigante tecnológico Alphabet divulgó este miércoles un beneficio neto de 174.685 millones de dólares en el primer semestre del ejercicio, un 178 % más interanual, impulsado por su oferta publicitaria y de inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria del motor de búsqueda Google reportó unos ingresos acumulados de 229.692 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un 23 % más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

«Nuestras inversiones en IA están redefiniendo qué es posible en cada parte de nuestro negocio», dijo el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, en la nota, que detalla también los resultados del segundo trimestre calificados de «increíbles». EFE

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