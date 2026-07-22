Alphabet gana 174.685 millones en el primer semestre, un 178 % más

Compartir

3 minutos

Nueva York, 22 jul (EFE).- El gigante tecnológico Alphabet divulgó este miércoles un beneficio neto de 174.685 millones de dólares en el primer semestre del ejercicio, un 178 % más interanual, impulsado por su oferta publicitaria y de inteligencia artificial (IA).

La empresa propietaria del motor de búsqueda Google reportó unos ingresos acumulados de 229.692 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un 23 % más respecto al mismo tramo del año anterior, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

«Nuestras inversiones en IA están redefiniendo qué es posible en cada parte de nuestro negocio», dijo el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, en la nota, que detalló también los resultados del segundo trimestre calificados de «increíbles».

En el segundo trimestre, el más seguido por analistas e inversores, la tecnológica tuvo una ganancia neta de 112.107 millones, cuatro veces más a nivel interanual, y una facturación de 119.796 millones, un 24 % superior, en ambos casos a nivel interanual.

El fuerte aumento del beneficio trimestral se debe principalmente a la cartera de renta variable de Alphabet, que registró un aumento de valor de unos 99.000 millones de dólares (en el mismo tramo del año pasado fueron 1.000 millones) y que está relacionado, de acuerdo con medios económicos, a su participación en Anthropic y SpaceX.

Por segmentos de negocio, en el segundo trimestre Google Servicios, que incluye el motor de búsqueda, la publicidad de YouTube y las suscripciones, ingresó 94.540 millones; y Google Cloud, el servicio en la nube con IA, ingresó 24.768 millones.

Pichai señaló que la «demanda de infraestructura de IA y soluciones de IA» impulsó un crecimiento del 82 % en Google Cloud, y reveló que la inmensa mayoría de las 100 empresas más importantes, según la revista Fortune, usan su asistente Gemini Enterprise.

También indicó que la aplicación de Gemini tiene 950 millones de usuarios activos mensuales y la empresa tiene una gran demanda en «soluciones de seguridad», entre las que destacó Gemini 3.5 Flash Cyber.

Los gastos de capital de Alphabet, que incluyen las inversiones para «escalar infraestructura de IA y computación global», ascendieron a 49.600 millones en el segundo trimestre.

Alphabet es la primera de las llamadas ‘Siete Magníficas’, las tecnológicas más grandes del mundo, que publica sus resultados del trimestre en pleno escrutinio por el desarrollo de la IA, y las demás lo harán en buena parte la semana que viene.

Tras conocerse los datos, las acciones de la empresa bajaban un 1,5 % en las operaciones electrónicas. EFE

nqs/jco/seo