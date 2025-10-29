Alphabet gana 97.715 millones de dólares hasta septiembre, un 32 % más interanual

(corrige en titular y primer párrafo el mes en que finaliza el trimestre)

Nueva York, 29 oct (EFE).- Alphabet, la matriz de Google y YouTube, reportó este miércoles un beneficio acumulado de 97.715 millones de dólares entre enero y septiembre, un 32 % más interanual.

La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense en los nueve primeros meses del ejercicio fue de 289.007 millones de dólares, un 13 % más respecto al mismo tramo de 2024, según un comunicado publicado hoy al cierre de la bolsa. EFE

