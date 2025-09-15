The Swiss voice in the world since 1935

Alphabet se convierte en la cuarta compañía en superar los 3 billones de valor bursátil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 15 sep (EFE).- La compañía Alphabet, matriz de Google, superó este lunes los 3 billones de dólares en valor bursátil, una barrera a la que solo han llegado hasta el momento Nvidia, Microsoft y Apple.

En este momento, las acciones de Alphabet suben un 3,7 %. En lo que va de año, suben un 30 %, según el cálculo de CNBC.

La confianza de los inversores en Alphabet parece clara después de que el pasado 2 de septiembre un juez fallara con una sentencia relativamente amable para con la empresa, al permitirle mantener el la alianza entre Google y su navegador Chrome y descartar así los riesgos de monopolio.

La entrada de Alphabet en el selecto club de las billonarias confirma así el reinado de las tecnológicas, muy por encima de otros sectores que antes tiraban de la economía estadounidense, como pueden ser la banca o las petroleras.

La alianza de las tecnológicas con el presidente Trump -que sentó a su vera a todos sus CEO en su investidura- ha resultado ser fructífera, pues el presidente ha salido en su defensa en los distintos casos abiertos contra ellas en otros mercados, sobre todo el europeo.

De hecho, al conocerse aquel fallo de un juez favorable a Alphabet, Trump entró en el debate, felicitó a la compañía y dijo que aquel era «un muy buen día». EFE

fjo/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR