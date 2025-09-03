The Swiss voice in the world since 1935

Alphabet se dispara más de un 6% e impulsa una fuerte alza de Wall Street

Este contenido fue publicado en
La Bolsa de Valores de Nueva York abrió en fuerte alza este miércoles, impulsada por buenas noticias para el sector tecnológico estadounidense, provenientes sobre todo de Alphabet, relegando por el momento las preocupaciones comerciales.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq, fundamentalmente tecnológico, avanzó un 0,86% y el índice ampliado S&P 500 ganó 0,42%. 

El Promedio Industrial Dow Jones estuvo a su vez cerca del punto de equilibrio, cayendo apenas un 0,07%.

La acción de Alphabet, la casa madre de Google, destacó al trepar en 6,59%, para colocar su acción en 225,97 dólares. La empresa había conseguido la víspera una victoria judicial que le permite conservar su navegador Chrome.

Los preferidos del público

Los más discutidos

