Alphabet venderá 80.000 millones de dólares en acciones para invertir en desarrollo de IA

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Nueva York, 1 jun (EFE).- El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google, anunció este lunes que planea vender acciones por un valor de 80.000 millones de dólares, con el objetivo de financiar su infraestructura informática de inteligencia artificial (IA) y satisfacer así la alta demanda de esta tecnología.

«La IA está impulsando una fase de expansión para Alphabet. La empresa está experimentando una fuerte demanda de sus soluciones y servicios de inteligencia artificial por parte de empresas y consumidores, a niveles que superan la oferta disponible de la compañía», explicó en un comunicado la tecnológica. EFE

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