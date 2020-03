Expatriate Swiss community grows and ages

La Quinta Suiza crece y envejece 31 de marzo de 2020 - 15:31 La comunidad suiza en el extranjero continuó creciendo el año pasado, especialmente en Europa y Asia, indicó este martes la Oficina Federal de Estadística (OFS). En total, había 770 900 expatriados suizos registrados, un 1,4% más que en 2018. La mayoría de los ciudadanos suizos en el extranjero vivían en Europa, especialmente en las vecinas Francia, Alemania e Italia, pero entre los expatriados en Gran Bretaña se produjo el mayor aumento (+ 3.4%) en 2019. Las mayores comunidades de suizos fuera de Europa se encuentran en Estados Unidos (alrededor de 81 100), Canadá (40 300), Australia (25 500) e Israel (20 900). El número de expatriados que viven en algún país africano disminuyó ligeramente (-0.5%) en 2019 en comparación con el año anterior, de acuerdo con la OFS. Un poco más del 21% de los miembros de la V Suiza, es decir, que viven en el exterior del territorio helvético, tenían menos de 18 años y casi el 22%, más de 65. Un aumento notable entre el grupo de mayor edad (+ 3.3%) se debe a una mayor tasa de emigrantes y al proceso general de envejecimiento de la población. Los últimos datos muestran que la comunidad suiza en el extranjero representa más del 10% de los titulares de pasaportes suizos, precisó la oficina de estadísticas.