En los órganos de dirección de las empresas suizas las mujeres están bastante más infrarrepresentadas que en otros países europeos. La semana pasada el Parlamento iba a votar sobre la introducción de cuotas, pero ha aplazado su decisión.



¿Habría que establecer cuotas para que las empresas aumenten la presencia de mujeres en sus órganos de gobierno? De momento, la respuesta a esta pregunta tendrá que esperar. Ya que la cámara alta del Parlamento suizo debía examinar la semana pasada la revisión de la ley de sociedades anónimas, que contiene una propuesta del Gobierno para introducir en los consejos de administración y en la dirección cuotas de participación de mujeres. Los senadores han decidido reenviar todo el proyecto a comisión.



Supervisar a la alta dirección y tener una visión general de lo que debe hacerse es la tarea más importante del consejo de administración de una empresa. Sus miembros, por tanto, tienen que tener grandes habilidades y experiencia, explica Rudolf Meyer, miembro fundador y presidente honorífico de ActaresEnlace externo, una asociación de accionistas comprometida con la economía sostenible.



Sin embargo, la mayoría de los consejos de administración están compuestos –casi en su totalidad o incluso exclusivamente– por hombres. Solo son mujeres el 16% de los miembros del consejo de administración de las 100 mayores empresas suizas. “A pesar de que hoy en día todo el mundo sabe que una entidad mixta puede sobreponerse mejor a los trastornos a corto plazo, toma decisiones más serias y tiene, en general, un mejor funcionamiento”, dice Rudolf Meyer, quien añade que hay actualmente suficientes mujeres cualificadas dispuestas a asumir estas responsabilidades y a involucrarse.



Se elige a quien se conoce

En algunos casos la forma diferenciada de autoevaluación puede jugar un papel importante. “Al contrario que las mujeres, los hombres son más propensos a aceptar múltiples cargos. Incluso si la mayoría de las veces nos preguntamos cómo se van a apañar para cumplir con todas sus obligaciones. En este sentido, las mujeres son más prudentes y concienzudas”.

Hay, sin embargo, una razón más importante que explica la escasa representación de mujeres en los consejos de administración. Buscar una mujer resulta algo más complejo, según Rudolf Meyer. Pues en la mayoría de las empresas, los consejos de administración reclutan a los nuevos miembros por sus propios medios y con un esfuerzo mínimo. Se trata, por lo tanto, de una persona cercana que ya se conoce. Como los hombres están mejor conectados entre ellos que las mujeres, los puestos que antes estaban ocupados por hombres, la mayor parte de las veces, se cubren con hombres.

SwissBoardForumEnlace externo llega a una conclusión similar. Esta asociación (anteriormente denominada Instituto Suizo de Consejeros) promueve la profesionalización de los miembros de los consejos de administración. Según SwissBoardForum, “el hecho de que en los consejos de administración las mujeres consejeras sean minoría, en la mayoría de los casos, no se debe a un deseo de que en los consejos no haya mujeres, sino más bien a una cierta negligencia y dejadez a la hora de buscar nuevos miembros”.



Para esta asociación el consejo de administración ideal debe ser “diversificado y sus miembros deben reflejar los retos, el mercado y el potencial de desarrollo de la empresa”. Sin embargo, el SwissBoardForum no quiere dejar la promoción de la mujer en manos del legislador, sino de las empresas.

¿Responsabilidad individual o ley?

¿Cómo podría aumentarse, sin medidas legales, la cuota de mujeres, que sigue siendo muy baja? El presidente de SwissBoardForum, Silvan Felder, cita dos posibilidades. “Las empresas que cotizan en bolsa centran toda la atención. Y aunque sea por razones de imagen, ya no podrán descuidar la diversidad de género”. Además, el código suizoEnlace externo de buenas prácticas establecido por la organización marco economiesuisse exige a las empresas que cuando no cumplen la composición recomendada del consejo de administración (especialmente en términos de representación femenina) lo expliquen.



Esta recomendación, no obstante, no va tan lejos como la propuesta del Gobierno que quiere obligar a las empresas de más de 250 empleados que cotizan en bolsa que cumplan con ciertas cuotas de representación femenina. Según esta propuesta, el 30% del consejo de administración y el 20% de la alta dirección debería estar compuesto por mujeres. Una vez más, en caso de no respetar estas proporciones, las empresas deberán explicar los motivos por los que no lo hacen y proponer medidas para remediarlo. No se prevén sanciones.

Silvan Felder describe estos umbrales como objetivos deseables. Pero si están regulados en el derecho de las sociedades anónimas, como se ha propuesto al Parlamento, serían “un nuevo rasgo característico del delirio de la regulación política”, dice el presidente del SwissBoardForum. La composición de los consejos de administración es una cuestión privada y no del Estado.



En Actares el tono es diferente. Se necesita una “acción política radical”. La asociación de accionistas acoge con satisfacción la propuesta del gobierno para promover a las mujeres al frente de las empresas. Rudolf Meyer se sorprende de que la oposición a estas “soluciones flexibles” sea tan fuerte en el Parlamento, aunque no intervenga de manera significativa en la libertad de las empresas, contrariamente a lo que los opositores están difundiendo.



