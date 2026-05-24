Alta participación en las elecciones parlamentarias de Chipre

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Nicosia, 24 may (EFE).- La participación en las elecciones parlamentarias que celebran este domingo Chipre se situó a media jornada en el 32,3 %, 6,3 puntos porcentuales por encima de las registradas a la misma hora en los comicios anteriores de 2021, informó la Comisión Electoral del país.

«Animo a todos a participar. La abstención no es, desde luego, una opción». declaró a la prensa el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, tras depositar su voto en su ciudad natal, la costera Pafos (suroeste de la isla) y resaltar que el Ejecutivo que lidera ha introducido modificaciones a la ley electoral precisamente para elevar el número de votantes, si bien aún no han entrado en vigor.

“Hemos llevado a cabo ciertas reformas para fomentar una mayor participación: la inscripción automática en el censo electoral y el derecho a voto a partir de los 17 años”, recordó.

La jornada electoral transcurría con normalidad y sin incidentes mientras los 568.587 convocados a las urnas para elegir a 56 miembros de la Cámara de Representantes tenían aún tiempo para depositar su papeleta hasta las 18.00 hora local (15.00 GMT), cuando cerrarán sus puertas los colegios electorales tras estar accesibles durante doce horas.

El sistema político chipriota es presidencialista, por lo que estas elecciones determinan la composición de un Legislativo clave para la aprobación de leyes, reformas y presupuestos, pero no tienen consecuencias directas para el gobierno, pues el poder político reside principalmente en el jefe de Estado, elegido directamente.

Eso sí, podrían influir en los comicios presidenciales previstos para 2028.

Un total de 19 partidos compiten por los escaños parlamentarios, el mayor número de formaciones en la historia electoral del país, de los que se espera que siete superen el umbral del 3,6 % de los votos requerido para entrar en la Cámara, según los sondeos.

Las encuestas vaticinan que el conservador DISY y el comunista AKEL, ambos en la oposición, se mantendrán previsiblemente como las dos principales fuerzas con el 22 % y el 20,4 % respectivamente.

El ultranacionalista ELAM podría consolidarse como tercera fuerza con el 12,4 %, casi el doble que hace cinco años, desplazando al centrista DIKO, al que los sondeos atribuyen un 8,7 %.

Por primera vez accederían al Parlamento tres nuevas formaciones: Democracia Directa, encabezada por el eurodiputado y ‘youtuber’ Fidias Panayiotou, y el recién creado ALMA, con un 10,3 % cada uno, así como el europeísta Volt, con el 4,4 %.

La campaña electoral ha estado marcada por las consecuencias de las tensiones geopolíticas en el cercano Medio Oriente, la inmigración, la corrupción de la élite política y la falta de avances para reunificar la isla, dividida desde la intervención turca de 1974 en un territorio grecochipriota y otro turcochipriota, en el norte. EFE

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