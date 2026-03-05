Altas funcionarias británicas visitan Venezuela para explorar oportunidades de crecimiento

Caracas, 5 mar (EFE).- Dos altas funcionarias del Ministerio de Exteriores británico visitaron Venezuela para explorar oportunidades de crecimiento de ambos países.

La embajada del Reino Unido en Caracas informó de la visita de la directora para las Américas, Harriet Thompson, y la subdirectora y jefa para América Latina del ministerio, Catherine O´Neill Obe, a través de una publicación en Instagram.

La agenda de la visita incluyó reuniones con la Cancillería venezolana, así como encuentros con representantes de empresas británicas en el país suramericano para «explorar oportunidades de crecimiento para el Reino Unido y Venezuela».

Igualmente, la legación diplomática británica informó de que las dos funcionarias hicieron un recorrido por el Hotel Londres, un proyecto de capital británico que será inaugurado en Caracas este año y que «contribuirá al fortalecimiento del sector hotelero y de servicios entre ambos países».

En enero pasado, el canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que su país está dispuesto a avanzar en una nueva agenda con la Unión Europea (UE), Reino Unido y Suiza, tras una reunión entre el cuerpo de diplomático de estas naciones en Caracas y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ese encuentro se dio una semana después del ataque militar de Estados Unidos a Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York a la espera de un juicio por cargos relacionados al narcoterrorismo.

El Reino Unido defendió el pasado 5 de enero una «transición pacífica» hacia la democracia en Venezuela, por lo que pidió a sus socios de la comunidad internacional unidad para lograr este fin político. EFE

