Además de combinar la pasión por el fútbol y el arte, el ‘Tschutti Heftli’ persigue un objetivo filantrópico. Por cada paquete de tarjetas vendidas, se donan 10 centavos a la organización no gubernamental ‘ Terre des HommesEnlace externo Suiza’.

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El ‘Tschutti Heftli’ o fútbol y arte Luca Beti 05 de junio de 2018 - 14:07 Más de 500 pequeñas obras de arte recogidos en 84 páginas es lo que ofrece la ‘Tschutti Heftli’, la versión suiza del álbum de viñetas de la Copa Mundial de Futbol. Nacido con ocasión del Campeonato de Europa 2008 cuenta con un número cada vez mayor de coleccionistas en Alemania, Austria, Suiza e Inglaterra. Los jugadores de la selección española son presentados como personajes de Don Quijote de la Mancha de Cervantes con una gola alrededor del cuello. Los retratos son obra del artista Peter Bräm, realizados con la técnica del graffiti. El diseñador de Basilea Stevie Fiedler eligió un estilo arcaico y minimalista para dibujar a los jugadores del equipo nacional suizo. Inspirado en las líneas blancas de la superficie de juego, las utiliza para dibujar a Lichtsteiner, Seferovic, Shaqiri y Lang en el césped de un campo de fútbol. Los 32 equipos son ilustrados con 32 técnicas diferentes. “No es una colección de rostros, sino obras de arte”, explica Silvan Glanzmann, titular de la Asociación ‘Tschutti Heftli’, que publica el álbum miniatura hecho en Suiza. Alternativa al Panini El ‘Tschutti Heftli’ fue lanzado por primera vez en 2008, el año en que el Campeonato de Europa tuvo lugar en Suiza y Austria. Ahora está en su sexta edición. El título proviene de las palabras suizo-alemanas ‘tschutta (jugar futbol) y ‘heftli’ (cuadernito). “Fue creado para ofrecer a los fanáticos del futbol una alternativa al álbum comercial de Panini’, señala Glanzmann. En diez años, el ‘Tschutti Heftli’ ha gozado de una creciente popularidad en Suiza, Austria, Alemania e Inglaterra. Este año se han impreso 7,5 millones de tarjetas y se pueden comprar en más de 60 puntos de venta en Suiza o en línea. 522 obras de arte en miniatura “Quien quiera saber el peso o el tamaño de Ronaldo debe seguir recogiendo figuritas de Panini”, continúa el presidente de la asociación. “Nosotros nos enfocamos en el aspecto artístico”. De hecho, cada una de las 522 viñetas es una obra de arte en miniatura que compone el álbum de 84 páginas; un cuaderno que, con el tiempo, se transforma en un mosaico de técnicas y estilos pictóricos de todo el mundo. “Más de 500 ilustradores de 30 países participaron en el concurso para definir a los artistas que atraerían a los jugadores de los 32 equipos nacionales. Su tarea era presentar el retrato de Maradona”, indica Silvan Glanzmann. En total, 32 artistas lograron ganar una doble página. Entre ellos: José Sala (Italia), Lyubov Nesterenko (Rusia), Ade Milhad (Indonesia), Raed Khalil (Siria), Alejandro Ortíz (Colombia) y Aryan Vandi (Irán). Fueron seleccionados por un jurado internacional, que incluís a Nadeschda Tolokonnikowa, activista miembro de la banda rusa de punk rock ‘Pussy Riot’, Alexis Lalas, el exdefensa de futbol de Estados Unidos y el dibujante austriaco Nicolas Mahler. Fútbol y derechos humanos Además de combinar la pasión por el fútbol y el arte, el ‘Tschutti Heftli’ persigue un objetivo filantrópico. Por cada paquete de tarjetas vendidas, se donan 10 centavos a la organización no gubernamental ‘Terre des Hommes Suiza’. “Gracias a esta colaboración, que comenzó en 2014, tenemos la oportunidad de crear conciencia sobre los problemas ligados con el balón”, dice Glanzmann. Con motivo de la Copa del Mundo en Brasil, resaltamos el problema de estos megaeventos deportivos para la población local. Para la Copa del Mundo en Rusia, nos hemos centrado en el respeto de los derechos humanos.