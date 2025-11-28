Alternativa para Alemania refundará sus juventudes en un congreso amenazado por protestas

Salvador Martínez Mas

Berlín, 28 nov (EFE).- El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) refunda a partir de este sábado en un congreso su organización juvenil, tras la disolución de la «Joven Alternativa» (JA) el pasado mes de marzo, en un ambiente marcado por el anuncio de manifestaciones de rechazo y medidas de seguridad.

En el acto en Giessen, en el este del país, se espera que se den cita jóvenes de AfD con lo más granado de la cúpula del partido, como los copresidentes Alice Weidel y Tino Chrupalla, o Alexander Gauland, presidente de honor de la formación.

Delante de la feria de muestras y congresos de Giessen están previstas múltiples manifestaciones, convocadas en señal de rechazo, y un dispositivo policial que podría ser el mayor de la historia del estado federado de Hesse.

Jean-Pascal Hohm, el favorito

«Generación Alemania» y «Juventud Germania» son los nombres que se barajan para la nueva organización de AfD.

Los observadores dan por ganador al segundo nombre y lo mismo pasa con Jean-Pascal Hohm, diputado regional en el estado federal oriental de Brandeburgo de 28 años que se perfila como nuevo líder de las juventudes ultras.

Si es elegido jefe de la nueva organización, Hohm tomará los mandos de lo que fue la JA, organización de la que AfD se separó oficialmente el pasado mes de enero, cuando ya parecía inevitable que los cachorros del partido fueran catalogados por las autoridades como «caso seguro de extremismo de derechas».

Desde enero de 2019, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, consideraba a la JA como «caso sospechoso de extremismo de derechas».

Poner orden entre los jóvenes de AfD

La JA, surgida como asociación al margen de AfD, aunque luego acabaría vinculada al partido, se disolvió en marzo, justo antes de que se oficializase la clasificación como caso seguro de extremismo de derechas, que ocurrió en abril.

Los observadores políticos señalan que la JA siempre fue vista por la dirección de AfD como una organización «caótica» e «insatisfactoria», según recogía recientemente el diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Su sucesora, sin embargo, en vista de que se prevé que tenga a Hohm al frente, no parece que vaya a ser menos radical, según explicó a EFE Kilian Hempe, investigador de la Universidad de Constanza y autor de un reciente estudio sociológico sobre la juventud alemana.

Sin cambios ideológicos a la vista

«Se espera que la organización tenga a los mismos círculos de gente al frente» aunque tengan la intención de «moderarse un poco en sus mensajes», según Hempe, pero, en lo que respecta a las personas que integren la nueva organización, los habrá que sigan bajo la vigilancia de la BfV por su radicalismo.

Así, por ejemplo, Hohm forma parte de una sección regional de AfD, la de Brandeburgo, que figura como «caso seguro de extremismo de derechas».

El propio Hohm, según la revista Der Spiegel, ha mantenido relación con el conocido como Movimiento Identitario, organización de extrema derecha surgido en Francia pero con ramificaciones por toda Europa y cuya ideología «es incompatible con el orden democrático liberal» por violar «la dignidad humana», de acuerdo con la BfV.

Además, en Giessen es probable que se pongan al frente de la nueva organización juvenil de AfD figuras que antes ocuparon responsabilidades en JA, como Jan Richard Behr, que lideró en la ciudad oriental de Dresde a los jóvenes de AfD antes de que se disolviera, según el semanario Junge Freiheit, de línea editorial cercana al partido ultra alemán.

Apoyo al alza para AfD

En las elecciones generales de febrero, AfD se convirtió en el segundo partido más votado, por lo que ejerce como principal partido de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’.

Una encuesta de intención de voto del instituto INSA, publicada en la última edición dominical del diario Bild, atribuía a AfD el mayor apoyo electoral en estos momentos, un 26 %, por encima de las fuerzas de la coalición del canciller Friedrich Merz, compuesta por conservadores (25,5 %) y socialdemócratas (15 %). EFE

