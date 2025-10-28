Altman detalla un plan para OpenAI de 1,4 billones para 30 gigavatios de infraestructura

Nueva York, 28 oct (EFE).- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo este martes que su empresa se ha comprometido a invertir aproximadamente 1,4 billones de dólares en infraestructura durante los próximos años, lo que equivale a aproximadamente 30 gigavatios de capacidad para centros de datos.

«Sé que ha habido mucha confusión sobre nuestra situación actual en cuanto al desarrollo de nuestra infraestructura. Y hemos decidido ser muy transparentes al respecto. En la situación actual, todos nuestros compromisos suman un poco más de 30 gigavatios de desarrollo de infraestructura, lo que representa una obligación financiera total de aproximadamente 1,4 billones de dólares para nosotros durante los próximos años», explicó en una retransmisión en vivo.

Ese total incluye los acuerdos ya anunciados con AMD, Broadcom, Nvidia, Oracle y otros socios.

«Por supuesto, esperamos hacer mucho más, dado el panorama actual, dado lo que creemos que podemos ver en cuanto al crecimiento de los ingresos y nuestra capacidad para recaudar capital», añadió.

Con el tiempo, la compañía desea contar con un mecanismo técnico y financiero que le permita generar un gigavatio de nueva capacidad por semana a un coste de unos 20.000 millones de dólares por gigavatio.

«Aquí es donde nos gustaría llegar y en los próximos meses vamos a trabajar arduamente para ver si podemos lograrlo», declaró Altman, quien añadió que eventualmente la empresa necesita alcanzar «cientos de miles de millones de dólares en ingresos anuales» y que están en una «curva bastante pronunciada hacia eso».

En ese sentido, Altman afirmó que los clientes empresariales serán un importante motor de ingresos, pero también ve maneras de obtener fondos de los consumidores, más allá de las suscripciones mensuales de pago.

En cuanto a si la empresa planea sacar a bolsa OpenAI, Altman afirmó que es probable que finalmente se realice una oferta pública inicial (OPI), pero no hay un plan ni un plazo específicos.

OpenAI advirtió el lunes de que, sin nuevas inversiones en electricidad y centros de datos, «Estados Unidos corre el riesgo de perder su ventaja competitiva frente a China», algo que pondría en riesgo «la propia seguridad nacional estadounidense y su crecimiento económico». EFE

