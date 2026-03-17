Alto cargo de lucha antiterrorista de EEUU dimite por guerra en Irán

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El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC) dimitió el martes en protesta por la guerra de Washington e Israel contra Irán, iniciada a su juicio por la «presión» israelí y una «campaña de desinformación».

Joseph Kent, designado por Trump para dirigir el NCTC, es el primer alto funcionario estadounidense que deja su cargo por desacuerdo con la guerra.

«No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán», afirmó en su carta de renuncia dirigida a Trump, que publicó en X.

«Irán no representaba una amenaza inminente contra nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra a causa de la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense», añadió Kent, de 45 años y exintegrante de las fuerzas especiales Boinas Verdes con participación en múltiples misiones de combate.

En diálogo con periodistas, Trump acusó a Kent de ser «muy débil en materia de seguridad» y consideró «algo bueno que se haya ido».

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó lo que calificó de «afirmaciones falsas» en la carta de renuncia de Kent y tildó de «insultante y ridícula» la sugerencia de que la decisión de ir a la guerra se tomó «en función de la influencia de otros».

«Como el presidente Trump ha declarado de manera clara y explícita, él contaba con pruebas sólidas y convincentes de que Irán se disponía a atacar primero a Estados Unidos», dijo Leavitt.

«El presidente Trump determinó en última instancia que un ataque conjunto con Israel reduciría considerablemente el riesgo para vidas estadounidenses (…) y que afrontaría esta amenaza inminente para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos», añadió la portavoz.

La esposa de Kent, Shannon Kent, también sirvió en las fuerzas armadas estadounidenses y murió en un atentado suicida en Siria en 2019.

«Como viudo (…) que perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no aporta ningún beneficio al pueblo estadounidense», escribió Kent.

Como jefe del NCTC, Kent trabajaba bajo las órdenes de la directora de Inteligencia Nacional, analizando y coordinando la respuesta a amenazas terroristas, y ejerciendo como principal asesor del presidente en materia de contraterrorismo.

«Hasta junio de 2025, usted entendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que robó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas», afirmó Kent en su carta a Trump.

Entonces, Trump ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación con colaboración de Israel que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

Kent dijo que «altos responsables israelíes y miembros influyentes de medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación» para hacer creer que «Irán era una amenaza inminente» pero «eso era una mentira».

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