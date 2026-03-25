Alto cargo republicano critica al Pentágono por negar detalles de operaciones en Irán

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Washington, 25 mar (EFE).- El republicano que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunció este miércoles que el Pentágono ha evitado detallar sobre las operaciones militares previstas en Oriente Medio en medio de la cuarta semana de guerra contra Irán.

«Queremos saber más sobre lo que está sucediendo, cuáles son las opciones y por qué se están considerando», dijo a la prensa el legislador de Alabama Mike Rogers, considerado como un republicano influyente por su posición en el comité que fiscaliza a las Fuerzas Armadas.

Rogers agregó que: «simplemente no estamos obteniendo suficientes respuestas a esas preguntas».

El disgusto del veterano republicano sucede después de una sesión informativa clasificada con altas autoridades del Departamento de Guerra, donde los legisladores esperaban recibir detalles del despliegue de 2.000 paracaidistas del Ejército ordenado por el Pentágono este martes.

«Solo queríamos que nos dijeran cuál es el plan, y no obtuvimos ninguna respuesta», dijo. «Entiendo que no pueden, ni deben, darnos detalles operativos específicos. Pero, en general, deberíamos poder obtener más información de la que nos están dando», puntualizó Rogers.

Durante la rueda de prensa, otros republicanos que acompañaban a Rogers, como Ryan Mackenzie, destacaron su preocupación por un posible despliegue de «tropas en el terreno» y terminaron diciendo que el envió de miles de paracaidistas no sea más que una medida de presión para que Irán libere finalmente el estrecho de Ormuz.

La guerra en Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo. EFE

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