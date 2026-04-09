Alto comisionado d.humanos ONU expresa inquietud por ataques a las libertades en Serbia

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Ginebra, 9 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este jueves su inquietud por el «aumento de las restricciones al espacio cívico» en Serbia, con continuos ataques a voces críticas y crecientes limitaciones a las libertades de prensa y expresión.

Türk afirmó que las recientes elecciones locales del 29 de marzo estuvieron salpicadas por casos de intimidación a los votantes, redadas en sedes de la oposición y episodios de violencia que «plantearon serias dudas sobre la integridad del proceso electoral».

Paralelamente, hay una continua persecución de periodistas y crecientes presiones a los medios de comunicación, señaló.

A la vista de esta preocupante tendencia, Türk pidió a las autoridades serbias que tomen medidas para garantizar las libertades de prensa, expresión y de reunión pacífica.

«Es necesario adoptar medidas concretas para restablecer la confianza pública en las instituciones y en el Estado de derecho, mediante la realización de investigaciones transparentes sobre presuntas violaciones de los derechos humanos», concluyó. EFE

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