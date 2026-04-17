Alto comisionado de D. Humanos de la ONU celebra amnistía en Birmania

1 minuto

Ginebra, 17 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó hoy el alivió de su departamento por la liberación del el expresidente de Birmania, Win Myint, depuesto en un golpe militar en 2021..

El responsable de derechos humanos recordó que tanto Win Myint como otros presos se encontraban en detención arbitraria.

Entre ellos también figura la exlíder del movimiento democrático y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, de ochenta años, cuyo paradero de momento se desconoce.

Suu Kyi ha sido condenada a 27 años de cárcel por cargos presentados por los militares y que ella ha negado, como vulnerar la ley de secretos oficiales y fraude electoral. Anteriormente había pasado quince años privada de la libertad por actividades en el marco de su lucha prodemocrática.

Birmania anunció este viernes una amnistía para unos 4.500 presos, así como la conmutación de penas de muerte.

Türk pidió la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas injustamente detenidas y que se ponga fin «a la violencia implacable contra todo el pueblo de Birmania».

La liberación de Win Myint ha sido confirmada por medios controlados por el Ejército, que aún no han hecho mención sobre Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe y en medio de informaciones sin confirmar que apuntan a su posible traslado a un arresto domiciliario. EFE

is/fpa