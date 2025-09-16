Alto comisionado de d.humanos: el ataque israelí a Catar «fue un asalto a la paz regional»

2 minutos

Ginebra, 16 sep (EFE).- El ataque israelí a Catar el pasado 9 de septiembre «fue un asalto a la paz y la estabilidad regional, y un golpe a los procesos de negociación y mediación en todo el mundo», indicó el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

«Agredir a actores involucrados en una mediación con respaldo internacional perjudica el papel de Catar como mediador y facilitador de la paz, y es un ataque a los esfuerzos globales hacia la resolución pacífica de conflictos», señaló en una reunión especial del Consejo de Derechos Humanos para debatir ese ataque.

También subrayó que las leyes de la guerra consideran fundamental la distinción entre civiles y militares, «y ningún ataque debe ser dirigido contra personas que no estén tomando parte directa en unas hostilidades».

Türk recordó que el mismo día del ataque Israel señaló una nueva fase de su ofensiva sobre Gaza, con una orden de desplazamiento para que alrededor de un millón de personas abandonen la capital de la Franja, «sin las disposiciones necesarias para garantizar su seguridad y protección».

Además, «mientras se celebraban funerales por los muertos en Doha, el Gobierno israelí aprobaba formalmente el denominado proyecto E1, cerca de Jerusalén Este», señaló en alusión un plan urbanístico que amenaza a coartar el acceso a esa ciudad desde Cisjordania para la población palestina.

«Este es el último de una larga lista de actos ilegales sobre el terreno que están llevando la solución de dos Estados cada vez más cerca de un punto de no retorno», alertó el jefe de derechos humanos de la ONU. EFE

abc/jgb