Alto comisionado de d.humanos de la ONU insta a Irán a poner fin a la represión violenta

Ginebra, 13 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó su «horror» por la violencia ejercida por las fuerzas de la seguridad contra los manifestantes en Irán, donde algunos informes denuncian cientos de muertos y miles de detenidos, por lo que pidió a las autoridades que pongan fin a esta represión.

En un comunicado, Türk también instó al régimen islamista a restablecer el pleno acceso a internet y a los servicios de telecomunicaciones, y que los responsables de la violenta represión rindan cuentas.

«Debe cesar el asesinato de manifestantes pacíficos, y la calificación de éstos como ‘terroristas’ para justificar la violencia contra ellos es inaceptable», añadió el jefe de derechos humanos de la ONU.

Türk aseguró que las actuales protestas, como las de 2022, muestran el deseo de cambio político por parte de amplios sectores de la sociedad iraní, pero «una vez más, la reacción de las autoridades es ejercer una fuerza brutal para reprimir demandas legítimas de cambio».

«Este ciclo de violencia atroz no puede continuar, el pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchados», insistió el alto comisionado. EFE

