Alto comisionado de la ONU: Venezuela mejora pero cientos siguen detenidos arbitrariamente

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Ginebra, 26 jun (EFE).- Venezuela ha dado «pasos positivos» en el último año en materia de derechos humanos, por ejemplo con la ley de amnistía que desde febrero ha beneficiado a más de 8.000 personas, pero otros cientos siguen detenidas arbitrariamente, alertó este viernes el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.

«Cientos de personas siguen detenidas de forma arbitraria, y continúan las denuncias de muertes bajo custodia, malos tratos, uso injustificado de la fuerza y falta de atención médica», señaló Türk en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos del miércoles, a petición de la delegación venezolana.

El alto comisionado valoró positivamente el cierre de la prisión del Helicoide, utilizada como lugar de detención de numerosos presos políticos durante años, aunque advirtió del traslado de sus internos «a centros con condiciones aún peores, en algunos casos sin notificar a sus familiares o representantes legales». EFE

abc/rcf