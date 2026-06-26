Alto comisionado de la ONU: Venezuela mejora pero cientos siguen detenidos arbitrariamente

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Ginebra, 26 jun (EFE).- Venezuela ha dado «pasos positivos» en el último año en materia de derechos humanos, por ejemplo con la ley de amnistía que desde febrero ha beneficiado a más de 8.000 personas, pero otros cientos siguen detenidas arbitrariamente, alertó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

«Cientos de personas siguen detenidas de forma arbitraria, y continúan las denuncias de muertes bajo custodia, malos tratos, uso injustificado de la fuerza y falta de atención médica», señaló este viernes Türk en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos del miércoles, a petición de la delegación venezolana.

El alto comisionado valoró el cierre de la prisión del Helicoide, utilizada como lugar de detención de numerosos presos políticos durante años, aunque advirtió del traslado de sus internos «a centros con condiciones aún peores, en algunos casos sin notificar a sus familiares o representantes legales».

Türk señaló que desde el 1 de mayo de 2025 su oficina ha confirmado la liberación de más de 1.200 personas, la mayoría detenidas en el periodo postelectoral de julio de 2024, aunque señaló unos 40 casos de detención arbitraria durante el pasado año, previo a la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas celebró la condena de ocho agentes de Policía por su responsabilidad en muertes durante operaciones de seguridad, aunque señaló que no ha habido avances en los asesinatos perpetrados durante las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024.

Recordó también el caso de Víctor Hugo Quero, desaparecido desde el 1 de enero del pasado año, fallecido bajo custodia en julio de ese año pero cuya muerte no se hizo pública hasta el pasado mes de mayo.

«La larga búsqueda de su madre, quien falleció prematuramente, provocó una gran indignación pública», recordó Türk, quien lamentó que la investigación oficial no haya proporcionado información sobre las circunstancias de la muerte de su hijo.

El alto comisionado dio la bienvenida a las reformas en el sistema judicial venezolano, señalando que si se ponen en práctica pueden ayudar a alinear las instituciones del país con el derecho internacional.

Para ello, agregó, debe haber una evaluación y supervisión efectiva de la labor de las fuerzas de seguridad, una participación más significativa de la sociedad civil, y medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos.

«Será esencial establecer la verdad, encontrar reparaciones adecuadas para quienes han sufrido, garantizar que no se repitan violaciones graves de derechos humanos y crear condiciones para la reconciliación», destacó.

Türk reiteró sus condolencias a Venezuela por los terremotos que sacudieron Caracas, La Guaira y otras partes del país esta semana: «mis pensamientos están con los heridos y sus familias, que hoy afrontan dolor, incertidumbre y un camino difícil por delante», dijo en español. EFE

abc/jgb