Alto comisionado de la ONU califica de «deleznables» las amenazas de Trump contra Irán

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Ginebra, 7 abr (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó este martes como «deleznable» la amenaza lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de «aniquilar» la civilización iraní, y aseguró que cumplirla «equivaldría a los crímenes internacionales más graves».

«Deploro la retórica incendiaria que se ha utilizado en la guerra de Oriente Próximo durante las últimas semanas por todas las partes, incluidas las recientes amenazas de aniquilar toda una civilización y de atacar infraestructuras civiles. Esto es deleznable», señaló Türk.

Aunque no citó expresamente a Trump, el jefe de derechos humanos de la ONU hizo público este comentario poco después de que el presidente estadounidense asegurara en su cuenta de Truth Social que en la noche de este martes «morirá toda una civilización, para no volver jamás» si Irán no responde a su últimatum para abrir el estrecho de Ormuz antes de las 20:00 hora local (0:00 GMT).

«Las amenazas que siembran el miedo y el terror entre la población civil son inaceptables y deben cesar de inmediato», afirmó Türk, quien también recordó que según el derecho internacional, «atacar deliberadamente a civiles y a infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra».

El alto comisionado austríaco reiteró sus llamamientos a la comunidad internacional para que se adopten medidas urgentes con el fin de desescalar la situación y ayudar a proteger la vida de todos los civiles. EFE

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