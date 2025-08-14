Alto comisionado de la ONU denuncia ley de amnistía para crímenes de D. Humanos en Perú

Ginebra, 14 ago (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este jueves que la ley de amnistía promulgada en Perú viola las normas internacionales y la consideró una «afrenta» a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Sostuvo que se trata de un flagrante retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú y que debe «revertirse de inmediato».

La presidenta peruana, Dina Boularte, ha dado el paso final para que esta ley -adoptada previamente en el Congreso- entre en vigor al firmar y así promulgar la misma.

La norma concede amnistía a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad y armadas, y a los integrantes de los comités de autodefensa que hayan sido sentenciados o estén procesados por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado.

«Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, de que no habrá impunidad», declaró desde la sede de su organismo en Ginebra.

«El derecho internacional, al que está sujeto Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de las violaciones graves de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario», aclaró. EFE

is/alf