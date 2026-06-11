Alto comisionado ONU alerta sobre los discursos estigmatizadores tras violencia en R.Unido

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Ginebra, 11 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, alertó este jueves sobre discursos que «avivan las tensiones y estigmatizan las comunidades», al condenar la violencia registrada en varias partes de Reino Unido a raíz de un asesinato perpetrado a principios de esta semana en Belfast.

Este y otros ataques han sido «instrumentalizados» por determinadas fuerzas que «han difundido discursos polarizadores contra comunidades, basados en la raza y la etnia, para incitar al odio y a la violencia», aseguró Türk en un comunicado.

Agregó que «la búsqueda de chivos expiatorios y la deshumanización son totalmente inaceptables», así como la quema de viviendas, los daños a la propiedad, la violencia y la intimidación dirigida contra determinadas comunidades.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también apeló a las empresas proveedoras de las redes sociales para que «se tomen en serio sus propias responsabilidades en materia de derechos humanos, en relación con los discursos de odio y la incitación a la violencia».

La provincia británica del Ulster vivió esta semana dos noches consecutivas de disturbios, instigados por grupos de extrema derecha a través de las redes sociales, por el apuñalamiento el 8 de junio de un hombre en Belfast por parte de un ciudadano sudanés, que ya ha sido acusado y permanece detenido.

Jóvenes violentos, muchos de ellos vestidos de negro y con el rostro tapado para no ser identificados, llegaron a incendiar viviendas donde se alojaban migrantes y solicitantes de asilo en la capital norirlandesa. EFE

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