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Alto comisionado ONU pide «distensión urgente» para una Cuba «ahogada por las sanciones»

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Ginebra, 15 jun (EFE).- Cuba está «ahogándose por las sanciones de Estados Unidos», advirtió este lunes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien pidió un acercamiento entre Washington y La Habana para frenar esa crisis.

«La alarma está encendida, necesitamos una distensión urgente», indicó Türk en su discurso de apertura del 62ª Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde repasó las principales crisis actuales del planeta.

Mencionó en este sentido la de la vecina Haití, donde la violencia de las bandas ha causado sólo en lo que va de año unos 2.300 muertos y 1.100 heridos.

«Urjo a las autoridades a que aceleren la puesta en marcha de unidades judiciales para detener la impunidad», agregó en relación con la crisis haitiana el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas. EFE

abc/jgb

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