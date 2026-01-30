Alto funcionario iraní visita por sorpresa Rusia y se reúne con Putin

2 minutos

Moscú, 30 ene (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, llegó hoy a Moscú en una visita no anunciada y fue recibido por el presidente, Vladímir Putin, anunció el Kremlin.

”Vladímir Putin recibió en el Kremlin al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, que se encuentra de visita en Rusia”, señaló la Presidencia rusa en un comunicado sin dar más detalles.

La visita del alto funcionario de seguridad de la República Islámica a Rusia, aliada de Teherán, se produce en medio de informaciones sobre un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, afirmó este viernes que Irán está ahora mejor preparado para un ataque estadounidense que en verano de 2025.

Por eso, el embajador ruso recomendó a Washington «pensárselo dos veces» antes de emprender acciones contra Irán y abstenerse de ataques.

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, confió, por su parte, en que el «sentido común» prevalezca en medio de los pronósticos sobre un ataque inminente a Irán.

«Nosotros confiamos en que el sentido común prevalezca», dijo Zajárova en rueda de prensa.

El Kremlin advirtió este jueves de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.

«Cualquier uso de la fuerza solo podría generar caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización de los sistemas de seguridad», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa.EFE

mos/av