Alto funcionario yemení dice que Emiratos dirigía cárceles secretas en el sur del Yemen

Saná, 19 ene (EFE).- Un alto cargo yemení acusó este lunes a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de gestionar prisiones secretas y preparar explosivos para asesinatos en una base militar cerca del aeropuerto de Mukalla, en el sur del Yemen, en lo que calificó de «impactantes» violaciones descubiertas tras la retirada de las fuerzas emiratíes.

Salem al Janbashi, miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen y gobernador de la provincia oriental de Hadramaut, dijo que las autoridades encontraron grandes cantidades de explosivos, detonadores y trampas explosivas en la base militar de Al Raiyan en Mukalla, la capital provincial de Hadramaut.

«Encontramos una gran cantidad de explosivos y trampas explosivas engañosas en la base del aeropuerto de Al Raiyan en Mukalla», dijo Al Khanbashi en un discurso televisado en el que agregó que «tras examinarlos, quedó claro que se trataba de grandes cantidades de explosivos, bloques de C-4, detonadores y trampas».

«Algunos estaban preparados para realizar atentados con bombas usando regalos manipulados, lo que indica claramente que se preparaban para asesinar a civiles», afirmó.

Según Al Janbashi, los teléfonos móviles se usaban como detonadores «similares a los que usan ciertos grupos terroristas» y añadió que los especialistas militares habían concluido que los materiales y métodos no se parecían a las prácticas militares convencionales.

También acusó a las fuerzas emiratíes de gestionar una red de prisiones secretas y celdas subterráneas en la base y en otros lugares de Mukalla y afirmó que las autoridades yemeníes encontraron detenidos que habían sido desaparecidos por la fuerza.

«Lo que se ha cometido se está documentando actualmente», declaró Al Janbashi, quien afirmó que se exigirán responsabilidades a los culpables, señalando directamente a EAU.

Asimismo, calificó los descubrimientos como profundamente preocupantes e incompatibles con la misión declarada de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.

Este anuncio reaviva antiguas denuncias de grupos de derechos humanos de que las fuerzas emiratíes gestionaban desde 2016 centros de detención secretos en la base aérea de Al Raiyan, cerca del aeropuerto de Mukalla, donde exdetenidos habían denunciado anteriormente abusos, torturas y detenciones prolongadas en régimen de incomunicación.

Informes de investigadores yemeníes e internacionales han descrito abusos generalizados que incluyen tortura, descargas eléctricas, ataques de perros y violencia sexual, así como detenciones prolongadas en régimen de incomunicación y acciones extrajudiciales contra los detenidos.

Emiratos, miembro de la coalición liderada por Arabia Saudí, retiró sus fuerzas del Yemen a principios de enero, dejando bases en Hadramaut, incluida Al Raiyan, después de que el gobierno yemení emitiera un ultimátum de 24 horas.

Las tensiones aumentaron después de que las fuerzas de la coalición bombardearan el puerto de Mukalla en diciembre de 2025, apuntando a un cargamento militar vinculado a EAU destinado a aliados locales. EFE

