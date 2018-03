El pasado lunes (14.02.) la policía turca inspeccionó la sede de Roche en Estambul y detuvo a sus dirigentes para someterlos a un interrogatorio, declaró el portavoz de la farmacéutica, Daniel Piller, confirmando así la noticia publicada este miércoles por el 'Basler Zeitung’. Piller, en declaraciones a la agencia Reuters, señaló que la mayoría de los detenidos ya están en libertad, a excepción de tres personas. Desde su sede central en Basilea Roche insiste en que no hay indicios de que su filial turca esté implicada en actividades ilegales. Según el diario de Basilea, que cita a la prensa turca, son once los ejecutivos detenidos, entre ellos los siete que integran la dirección de la empresa. El rotativo turco 'Turkish Daily News’ habla incluso de 17 personas arrestadas. La ley turca establece que los interrogatorios pueden prolongarse durante dos o tres días. Al parecer la investigación se produjo a raíz de las declaraciones a la policía de un antiguo empleado de Roche en Turquía.

Altos directivos de Roche detenidos en Turquía 16 de febrero de 2005 - 19:24 Las autoridades turcas detuvieron este lunes (14.02.) a varios dirigentes de la filial turca de Roche, entre ellos la dirección al completo. La farmacéutica está bajo sospecha de haber facturado precios excesivos por la venta de un medicamento contra el cáncer. El pasado lunes (14.02.) la policía turca inspeccionó la sede de Roche en Estambul y detuvo a sus dirigentes para someterlos a un interrogatorio, declaró el portavoz de la farmacéutica, Daniel Piller, confirmando así la noticia publicada este miércoles por el 'Basler Zeitung’. Piller, en declaraciones a la agencia Reuters, señaló que la mayoría de los detenidos ya están en libertad, a excepción de tres personas. Desde su sede central en Basilea Roche insiste en que no hay indicios de que su filial turca esté implicada en actividades ilegales. Según el diario de Basilea, que cita a la prensa turca, son once los ejecutivos detenidos, entre ellos los siete que integran la dirección de la empresa. El rotativo turco 'Turkish Daily News’ habla incluso de 17 personas arrestadas. La ley turca establece que los interrogatorios pueden prolongarse durante dos o tres días. Al parecer la investigación se produjo a raíz de las declaraciones a la policía de un antiguo empleado de Roche en Turquía. Fármaco excesivamente caro Roche habría vendido a las autoridades sanitarias turcas un medicamento contra el cáncer a un precio superior al del mercado. La diferencia equivaldría a casi 19 millones de francos suizos. El fármaco en cuestión es el Neorecormon, de acuerdo con el 'Turkish Daily News’. Roche se declara "muy sorprendida" por el desarrollo de la investigación, dado que desde el primer momento en que se conocieron las acusaciones, la empresa ha colaborado plenamente con las autoridades. "Nuestro objetivo es esclarecer al máximo este asunto", agregó Piller. Para el portavoz de Roche los precios de mercado de los medicamentos se basan en una nueva ley, en vigor desde el 2003. La diferencia de precio que ha motivado la investigación policial dependería de las ofertas de adjudicación convocadas por las autoridades para fijar los precios para los hospitales y otros compradores. Piller señaló también que la acción policial podría estar relacionada con el despido de dos altos directivos de Roche a fines del 2004. Las acusaciones contra la multinacional suiza podrían provenir de ellos. El año pasado la filial turca de Roche facturó cerca de 300 millones de francos. La farmacéutica emplea a 700 personas en este país situado a caballo entre Europa y Asia. swissinfo y agencias Datos clave En el 2004 la filial turca de Roche facturó casi 300 millones de francos. La farmacéutica emplea a 700 personas en Turquía.