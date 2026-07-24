Altos funcionarios chinos se reúnen con titular de la Cámara Baja checa para mejorar lazos

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Pekín, 24 jul (EFE).- Los números tres y cuatro de la cúpula del Partido Comunista chino, Zhao Leji y Wang Huning, recibieron el jueves por separado en Pekín al titular de la Cámara de Diputados checa, Tomio Okamura, con el fin de mejorar unas relaciones deterioradas por el apoyo de algunos sectores políticos del país europeo a Taiwán.

Zhao, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN, Legislativo), aprovechó el encuentro para recalcar que Pekín está dispuesta a trabajar con Praga para «dar continuidad a la amistad tradicional, aumentar el entendimiento y la confianza mutuos, reforzar los intercambios y la cooperación», según la agencia Xinhua.

Por su parte, Wang Huning, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, expresó el deseo del gigante asiático por «devolver vitalidad a la amistad tradicional» entre ambos países, «respetando al mismo tiempo los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada parte».

Durante su reunión con Okamura, Wang, considerado el principal ideólogo del presidente chino, Xi Jinping, expuso asimismo las posiciones de Pekín respecto a Taiwán y Xizang (nombre chino del Tíbet), de acuerdo con Xinhua.

Okamura, por su parte, afirmó ante ambos funcionarios que la República Checa «se adhiere a la política de ‘una sola China'», y le expresó a Wang que Praga quiere aprovechar el décimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre ambos países para «reforzar el diálogo y la cooperación».

Estas dos reuniones supusieron el punto álgido de la visita oficial de Okamura a China, adonde viajó al frente de una delegación parlamentaria después de que Pekín protestó en reiteradas ocasiones por los lazos extraoficiales entre la República Checa y Taiwán.

De hecho, el presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, viajó a principios de junio a Taiwán junto a una comitiva conformada por unas cuarenta personas para mantener encuentros con altos funcionarios taiwaneses, entre ellos el presidente isleño, Lai Ching-te, señalado de «independentista» y «alborotador» por las autoridades chinas.

El único Estado europeo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi es la Santa Sede, pero muchos países de Europa Central y del Este han estrechado sus vínculos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

China, que considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, ya expresó en su momento su «firme oposición» a la visita de Vystrčil, al denunciar que esta vulneraba «gravemente» la soberanía nacional y la integridad territorial del gigante asiático. EFE

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