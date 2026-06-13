Altos mandos militares dominicanos y EE.UU. sostienen reunión de «alto valor»

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Santo Domingo, 13 jun (EFE).- Mandos militares de República Dominicana y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto valor estratégico para continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación, coordinación e intercambio de experiencias entre sus fuerzas armadas.

El encuentro abordó temas de interés común relacionados con la seguridad regional, el desarrollo de capacidades operacionales, la formación y capacitación del personal militar, así como la interoperabilidad entre ambos países en el campo militar, informó este sábado el Ministerio de Defensa.

Las autoridades militares de ambos países reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de la preparación, profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas dominicanas, en beneficio de la estabilidad y seguridad de la región.

La reunión fue encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, y el teniente general Evan Pettus, alto mando del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), agregó la información.

La visita evidencia el «excelente nivel» de relaciones que mantienen las Fuerzas Armadas de ambas naciones, sustentadas en décadas de cooperación, confianza mutua y objetivos compartidos, consolidando una alianza estratégica que ha permitido desarrollar importantes programas de entrenamiento, asistencia técnica e intercambio profesional.

Se ha hecho cada vez más frecuente que altos mandos del Comando Sur visiten el país.EFE

rsl