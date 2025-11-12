América, Alianza, Santa Fe, Águilas y Once Caldas por los últimos 2 cupos a cuadrangulares

Bogotá, 12 nov (EFE).- América de Cali, Alianza, Independiente Santa Fe, Águilas Doradas y Once Caldas buscarán el jueves, en la última jornada de la fase regular de la liga colombiana, los últimos dos cupos a los cuadrangulares semifinales.

Estos equipos buscan sumarse al Deportivo Independiente Medellín (DIM), Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior, que habían conseguido anticipadamente la clasificación para la siguiente ronda del campeonato.

A esta jornada, el América llega en el séptimo lugar con 29 puntos, la misma cantidad que tiene Alianza. Santa Fe suma 28 unidades; Alianza, 27 y Once Caldas, 26, pero las opciones de este último son muy limitadas porque debe esperar otros resultados y golear como visitante al Deportivo Cali para obtener el boleto.

Duelo directo

El partido más importante de la jornada enfrentará al campeón actual, Independiente Santa Fe, y a Alianza en Bogotá. El que gane este partido se clasificará directamente.

Sin embargo, en caso de empatar, los capitalinos solamente avanzarán si el América pierde 5-0 en casa del DIM, mientras que Alianza pasará de ronda si los caleños caen o si Águilas Doradas no le gana al Deportes Tolima.

Santa Fe llega motivado a este encuentro luego de vencer 1-0 al Deportivo Cali en la jornada anterior con un gol del extremo Harold Santiago Mosquera en el minuto 95.

El director técnico interino del club, Francisco López, contará con toda la base de su nómina para este encuentro, que incluye al portero Andrés Mosquera Marmolejo, al central argentino Emmanuel Olivera, al centrocampista Daniel Torres, al extremo Mosquera y al goleador Hugo Rodallega, gran referente del equipo.

Alianza, dirigido por Hubert Bodhert, viene de ganar sus tres últimos partidos y espera alargar su buena racha para conseguir la clasificación, una tarea en la que tendrá como principal carta al delantero Carlos Lucumí, máximo artillero del equipo este semestre con diez anotaciones.

El sueño del América

Tras estar buena parte del torneo en la última posición, el América de Cali espera completar este jueves su heroica remontada para conseguir la clasificación.

Dirigidos por David González, los Diablos Rojos han ganado sus últimos cinco partidos de liga: 3-2 a La Equidad, 0-2 al Deportivo Cali, 2-1 al Junior, 0-2 al Boyacá Chicó y 3-0 al descendido Unión Magdalena.

Ahora buscarán prolongar su racha cuando visiten al líder, el DIM, que ya está clasificado y posiblemente utilice una nómina mixta para guardar a sus mejores jugadores de cara a la siguiente fase del torneo y a la final de la Copa Colombia, a la que se clasificó tras dejar en el camino al Envigado en las semifinales.

Para conseguir el cupo, el América contará con sus mejores jugadores en las últimas semanas, como es el caso del creativo Andrés Roa, los extremos Cristian Barrios y Tilman Palacios y el goleador peruano Luis Ramos, que suma seis tantos en el torneo.

Partidos de la última jornada:

12.11: La Equidad-Deportivo Pereira y Boyacá Chicó-Millonarios.

13.11: Llaneros-Envigado, Águilas Doradas-Deportes Tolima, Unión Magdalena-Fortaleza, Independiente Santa Fe-Alianza, DIM-América, Junior-Atlético Nacional, Deportivo Cali-Once Caldas y Deportivo Pasto-Atlético Bucaramanga. EFE

