América acuerda fortalecer cooperación hemisférica y lucha contra amenazas transnacionales

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Lima, 10 jul (EFE).- Los ministros de Defensa y representantes de 33 países de América suscribieron este viernes la ‘Declaración del Cusco’, en la que acordaron fortalecer la cooperación hemisférica y reafirmaron la importancia de luchar contra amenazas transnacionales y la protección de infraestructuras críticas, así como la asistencia humanitaria, la ciberdefensa y la cooperación ante desastres.

Al término de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se celebró desde el miércoles pasado en la ciudad de Cusco, en el sur de Perú, los ministros y representantes del continente firmaron una declaración que recogió los principales acuerdos, entendimientos y compromisos alcanzados durante la cita.

En ese sentido, el documento reafirmó el compromiso de los Estados participantes con el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, así como con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, «conforme al ordenamiento jurídico de cada país».

Entre los principales acuerdos, destacó el compromiso de fortalecer la cooperación hemisférica frente a desafíos comunes, como la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes.

También, se reconoció la importancia de promover el intercambio de información, proteger las infraestructuras críticas y fortalecer la cooperación en ciberdefensa y seguridad del ciberespacio.

Además, la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación regional en asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, de la realización de ejercicios de simulación de crisis y asistencia humanitaria, así como de ciberdefensa.

Al respecto, el ministro peruano de Defensa, Amadeo Flores, aseguró que la conferencia confirmó «que la cooperación en defensa es más efectiva cuando se sustenta en la transparencia, la buena fe y el reconocimiento de intereses comunes».

Flores, quien ejerció la presidencia pro tempore de la XVII CMDA, dijo que los participantes sostuvieron «un diálogo franco, respetuoso y orientado a resultados», en el que se reafirmó que la defensa hemisférica «requiere no solo capacidades, sino también confianza, cooperación y una visión compartida frente a los desafíos comunes».

«Hablamos diferentes idiomas, pero enfrentamos retos comunes y al trabajar juntos podemos fortalecer y unir a un hemisferio más seguro», concluyó.

Al cierre de la reunión, Perú transfirió la presidencia pro tempore de la CMDA a Estados Unidos, país que estuvo representado por el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby.

En la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas participaron representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

Como parte de la agenda oficial, las delegaciones participantes sostuvieron reuniones bilaterales para fortalecer los vínculos de cooperación y en el caso de Perú, se desarrollaron encuentros con representantes de Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile. EFE

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