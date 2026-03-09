América conmemora el 8M entre marchas, reformas legales y alertas por violencia de género

Redacción América, 8 mar (EFE).- Miles de mujeres se movilizaron este domingo en ciudades de toda Latinoamérica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con marchas, actos oficiales y protestas contra la violencia machista, en una jornada marcada por reclamos de igualdad y advertencias sobre posibles retrocesos en los derechos de las mujeres.

La directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Bibiana Aído, advirtió que la región atraviesa un momento crítico. “Nunca hemos estado tan cerca de la igualdad de género ni tan cerca de perder lo alcanzado”, afirmó.

México y Centroamérica: marchas contra la violencia

En Ciudad de México, miles de mujeres marcharon para denunciar la violencia machista, una de las principales preocupaciones sociales del país. La movilización reunió a mujeres de distintas generaciones bajo consignas como “No llegamos todas” y “Ni una hija menos, ni una madre rota más”.

En México, siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Solo en 2025 se registraron 2.798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidios.

En Ciudad de Guatemala, miles de mujeres marcharon para exigir respeto a sus derechos y el fin de la violencia y la discriminación. También recordaron la muerte de 41 niñas en un hogar estatal el 8 de marzo de 2017, un caso por el que cuatro funcionarios fueron condenados en 2025..

En Ciudad de Panamá, las manifestantes denunciaron la precariedad laboral y la informalidad que enfrentan las mujeres, además de exigir un alto a la violencia machista y los feminicidios.

Según cifras oficiales, el desempleo en Panamá alcanza el 10,4 % y unas 127.000 mujeres están sin trabajo. El país registró además 20 feminicidios en 2025, según el Ministerio Público.

Cono Sur: brecha salarial y protestas

En Brasil, miles de mujeres marcharon bajo una intensa tormenta para denunciar el aumento de los feminicidios. El país registró 1.568 casos en 2025, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. En São Paulo, el estado más poblado, los feminicidios aumentaron de 136 en 2021 a 270 en 2025, un incremento del 96 %.

En Asunción, decenas de mujeres marcharon bajo la consigna “Ni precarizadas ni sumisas” para denunciar la brecha salarial, el acoso laboral y la violencia contra las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres paraguayas ganan en promedio casi un 30 % menos que los hombres.

En Santiago de Chile, miles de mujeres marcharon bajo la consigna “Ni un paso atrás”, en medio de preocupaciones por posibles retrocesos en derechos reproductivos y políticas de igualdad.

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei defendió el desmantelamiento de políticas de género impulsadas por administraciones anteriores. Según Amnistía Internacional, desde 2023 el presupuesto destinado a combatir la violencia de género se redujo en un 89 %.

En La Paz, las conmemoraciones incluyeron una carrera de tres kilómetros bajo el lema “Mujer sin límites”, organizada para visibilizar la lucha contra la violencia machista. Bolivia ha registrado 19 feminicidios en lo que va de 2026 y más de 7.000 denuncias por delitos vinculados a violencia de género en los dos primeros meses del año.

En Ecuador, miles de mujeres marcharon para denunciar la violencia machista y expresar su rechazo a las políticas económicas del presidente Daniel Noboa.

En Perú, la jornada estuvo acompañada por debates sobre la participación femenina en política. El país registró 187 víctimas de feminicidio entre 2024 y 2026, según el Ministerio Público.

Caribe: violencia y crisis

En Puerto Rico, la marcha del 8M denunció la violencia de género. Según el Observatorio de Equidad de Género, en 2025 se registraron 54 feminicidios en la isla, una cifra elevada para una población de unos 3,2 millones de habitantes.

En Haití, la conmemoración tuvo lugar en medio de una profunda crisis humanitaria y de seguridad. Según Naciones Unidas, casi el 90 % de Puerto Príncipe está bajo control de bandas armadas y más de un millón de personas han sido desplazadas.

Organizaciones humanitarias advierten que la violencia sexual se ha convertido en una herramienta de control territorial. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó que las agresiones sexuales contra menores aumentaron un 1.000 % entre 2023 y 2024. EFE

