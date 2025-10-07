América gana en casa del Monterrey con gol agónico de la española Irene Guerrero

2 minutos

Monterrey (México), 6 oct (EFE).- La española Irene Guerrero convirtió un gol de último instante para darle al América un triunfo por 1-2 sobre las Rayadas de Monterrey este lunes en el cierre de la decimocuarta jornada del Apertura 2025 del fútbol mexicano de mujeres.

Aunque estuvo lejos de hacer su mejor juego en los primeros 70 minutos, las Águilas del entrenador español Ángel Villacampa fueron de menos a más y ganaron con anotaciones de Scarlett Camberos y de Guerrero.

Monterrey tomó ventaja en el 37 con un gol de derecha de Daniela Monroy y estuvo cerca de ampliar la diferencia en el 52, pero la española Lucía García falló un penalti.

América se recuperó, insistió en el ataque y en el 80 empató con un disparo de Camberos por encima de la guardameta.

La lucha fue intensa en el cierre del duelo y las Äguilas sacaron la mejor parte; en el 90+2 Kiana Palacios disparó a puerta, la portera Paola Manrique dejó el balón suelto en el área y Guerrero lo metió en la red para confirmar al América en el tercer lugar con 10 victorias, 2 empates, 2 derrotas y 32 puntos, 3 menos que el líder Tigres UANL y 1 abajo del campeón Pachuca.

Tigres, confirmado en el primer lugar, y la premio ‘Pichichi’ de 2018 en la liga española, Charlyn Corral, heroína del Pachuca, fueron lo mejor de la fecha 14

Con anotaciones de Stephany Mayor, Diana Ordoñez y la sudafricana Thembi Kgatlana, las ‘Amazonas’ de la delantera española Jenni Hermoso golearon por 3-0 al Puebla el domingo y llegaron a 11 victorias, 2 empates, 1 derrota y 35 unidades.

Pachuca goleó también el domingo por 5-0 a San Luis con tres dianas y una asistencia de Corral.

Paola García y la colombiana Yirleidis Minota completaron los tantos de la goleada del Pachuca.

La jornada 14 empezó el viernes con el triunfo de Querétaro por 1-0 sobre Necaxa; el sábado, Cruz Azul superó por 4-3 a Tijuana y Toluca goleó por 6-0 a Mazatlán.

El domingo, además de las victorias de Tigres UANL y Pachuca, León superó por 2-4 al Atlas y Guadalajara venció por 4-3 a las Pumas UNAM.

Este lunes, antes del Monterrey-América, el Juárez FC empató sin goles con el Santos Laguna.

Después de 14 fechas, Charlyn Corral lidera la tabla de goleadoras con 19 tantos, cuatro más que la estadounidense Aerial Chavarin, del Cruz Azul, y seis más que Jenni Hermoso y Monserrat Saldívar, del América.

El Apertura se reanudará de viernes a domingo próximos con la decimoquinta jornada. EFE

