América golea por 6-3 a Santos y consolida su campaña perfecta

3 minutos

México, 28 ago (EFE).- América goleó este jueves por 6-3 a Santos Laguna y extendió su liderato con paso perfecto del torneo Apertura mexicano al término de la octava jornada.

Un doblete de Monserrat Saldívar, un gol de la española Irene Guerrero, otro de su compatriota Bruna Vilamala y sendos autogoles de Karla Rodríguez y Areli Reyes encarrilaron el triunfo de América.

Por Santos descontaron la ugandesa Sandra Nabweteme, la nigeriana Vivian Ikechukwu y Alexa Hernández.

El equipo local tomó ventaja en el minuto 7 con un gol de Guerrero, pero las visitantes igualaron en el 29 empataron con un remate de Nabweteme a pase de Ikechukwu.

América volvió a la carga y en el minuto 44 tomó ventaja con un autogol de la defensora Karla Rodríguez.

En la segunda parte el equipo del entrenador español Ángel Villacampa fue por más y en el 57 puso el 3-1 con otro gol en propia meta de la guardameta Areli Reyes. Los dos autogoles fueron originados por remates a puerta de Camberos.

Cuando mejor estaba América, Santos descontó con un gol de Ikechukwu, alegría poco duradera porque las azulcremas elevaron la diferencia a 5-2 con un doblete de Saldívar, primero en el 69 a pase de Camberos. Y luego en 71 con un remate de Bruna Vilamala.

Santos continuó en la lucha y en el 77 anotó su tercer gol con un penalti bien cobrado por Alexa Hernández.

Con sus dos tantos, Monserrat Saldívar alcanzó a la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul y a Charlyn Corral, del Pachuca como líderes anotadoras, todas con 9, uno más que Le Sommer.

Las Águilas suman 24 puntos, 5 más que Tigres, equipo de la española Jenni Hermoso, que el martes pasó por encima del Querétaro con una goleada por 0-7.

Diana Ordóñez, dos veces. Jenni Hermoso, Sthephany Mayor, la sudafricana Thembi Kgatlana, Cristina Ferral y la brasileña Jheniffer Cardinali anotaron por las Amazonas del entrenador español Pedro Martínez.

Tigres aventaja por dos puntos a Pachuca y Toluca, situados en los lugares tercero y cuarto.

El campeón Pachuca fue de menos a más y venció el martes al Atlas por 3-1. Myra Delgadillo, la nigeriana Chinwendu Ihezuo y Paola García convirtieron por Pachuca luego de que el Atlas tomara ventaja con un gol de Renata Huerta.

Pachuca supera por mejor diferencia de goles al Toluca, que fue derrotado 4-3 por Cruz Azul.

La francesa Eugenie Le Sommer anotó tres goles, insuficiente para Toluca ante un Cruz Azul que fue mejor en su estadio y ganó con dos anotaciones de Chavarin, uno de Danila Calderón y un autogol de Victoria López.

En uno de los mejores partidos de la jornada, la española Lucía García convirtió un gol y dio Monterrey un empate 1-1 con Guadalajara.

En otros resultados de la octava fecha, San Luis goleó por 3-0 a Necaxa, Pumas por 1-0 a Tijuana, León, por 0-2 a Puebla y Juárez por 2-1 a Mazatlán.

La novena jornada se jugará entre mañana y el lunes con los encuentros Monterrey-Juárez, Cruz Azul-León, Tijuana-Necaxa, Guadalajara-Tigres, Puebla-San Luis, Toluca-Querétaro, Pachuca-América, Atlas-Mazatlán y Santos Laguna-Pumas. EFE

