América halló la forma de ser imparable para ganar la Concacaf, dice la venezolana García

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México, 22 may (EFE).- La venezolana Gabriela García, volante del América femenino del fútbol mexicano, dijo que su equipo encontró la manera de ser imparable, algo que intentarán corroborar este sábado ante el Washington Spirit en la final de la Copa de Campeonas de la Concacaf W.

«Estamos muy concentradas para esta final, el título de liga lo disfrutamos y celebramos, pero ya quedó atrás. Rápido nos enfocamos en la semifinal de Concacaf, sabíamos que el Gotham era el campeón, pero lo superamos con personalidad. Ya demostramos que somos imparables cuando estamos concentradas al 100, ahora vamos por esta final», aseguró la nacida en Sucre.

García habló en la previa del duelo por el título de la Copa de Campeonas de la Concacaf W en el que este sábado chocarán con el Spirit de la National Women’s Soccer League, de Estados Unidos.

Las Águilas, que el domingo pasado se proclamaron campeonas del Clausura local al vencer por 3-1 al Monterrey, eliminaron en la semifinal de la Concacaf al Gotham, ganador de la primera edición de este torneo.

La seleccionada venezolana destacó la importancia de conseguir el primer título internacional para el América.

«Este equipo es muy grande. Hemos trabajado muy bien para luchar por este campeonato. Estamos muy contentas de estar aquí, dimensionamos lo que nos estamos jugando en esta final para obtener un título internacional», subrayó.

Gaby García, quien en España jugó para el Deportivo La Coruña, Real Sociedad y Atlético de Madrid, arribó a las Águilas en enero pasado y de inmediato se convirtió en pieza fundamental en el equipo del entrenador español Ángel Villcampa.

En la liga local, García fue titular en 16 partidos, en los que marcó tres anotaciones.

La centrocampista explicó que su paso por la liga española fue de gran ayuda para su buena adaptación al fútbol mexicano.

«En la liga española es otro tipo de juego, allá se tiene más la pelota, pero aquí en México el juego es un poco más directo, eso me sirvió a adaptarme más rápido, además de la ayuda que recibí de mis compañeras y del cuerpo técnico», concluyó. EFE

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