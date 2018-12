Visión que comparte también el exprofesor universitario suizo y experto en América Latina Jean-Pierre Gontard, quien preside la Asociación Cine de Tres Mundos (Cinéma des Trois Mondes), responsable de FILMAR. “Si bien países con una tradición confirmada como Argentina, Brasil y México, siguen produciendo películas de referencia, nosotros, como muchos cinéfilos, constatamos el aumento de la cinematografía proveniente de naciones que no estaban en la primera línea del séptimo arte como Chile y Colombia”, concluye.

Exitoso vigésimo aniversario de FILMAR Sergio Ferrari 04 de diciembre de 2018 - 12:52 Aunque las últimas películas de la XX edición se proyectan este martes 4 de diciembre, el balance final comenzó hace dos días con la premiación y la fiesta de clausura. La coproducción cubano-canadiense Un traductor de los hermanos Rodrigo y Sebastián Barriuso, recibió el Premio del Público FOCUS SUD, en tanto que Retablo, del realizador peruano Álvaro Delgado-Aparicio obtuvo el Premio del Jurado Joven OPERA PRIMA. FILMAR 2018, congregó durante más de dos semanas, entre 17 y 20 mil espectadores. Con un modesto presupuesto -en comparación con los medianos y grandes festivales helvéticos-; dirigido por un equipo permanente de tres personas (que se amplía a diez durante tres meses); y con el trabajo de un centenar de benévolos durante la muestra; “nuestro festival tiene mucho de milagro”, señala la directora Vania Aillon a swissinfo.ch. Y en el balance final de esta “edición-aniversario” que concluyó con una fiesta popular, la directora subraya “la capacidad de convocar ya a tres generaciones en torno a FILMAR; comprobar la existencia de estrechos lazos con los espectadores ginebrinos y constatar una presencia creciente de jóvenes que le da un nuevo impulso a esta convocatoria”. Cine con fuerte impronta socio-política En lo específicamente cinematográfico, Aillon reivindica la calidad de la selección proveniente de 22 países, que refleja la fuerte incidencia de la realidad político-social en la producción fílmica de esa región. “Hemos visto que la generación más joven de cineastas sigue atenta a las realidades sociales de sus propios países y continúa mirando incisivamente hacia el continente en su conjunto, demostrando talento y originalidad”. Punto positivo adicional de esta XX edición, según Aillon, la oportunidad, a manera de espejo, de aproximar al público con la veintena de invitados, en su mayoría realizadores o productores latinoamericanos. La mesa redonda dedicada a los desafíos de la producción cinematográfica actual “constituyó una novedad exitosa. Tenemos en el futuro que aprovechar mejor este espacio y extenderlo”. Dicho debate, realizado el viernes 23 de noviembre, mostró las potencialidades y preocupaciones de los realizadores latinoamericanos. “Si bien no es un reflejo de lo que vive el continente entero”, explica Aillon, es evidente, que en particular para los cineastas argentinos y brasileros - a partir del complejo momento político que transitan esos dos países-, las preguntas sobre el futuro del cine de autor ocupan un lugar central. FILMAR seguirá apostando al cine de autor Y hablando de esa producción independiente, la directora ratifica “el rol de FILMAR en la difusión y promoción de obras primas de autor”, que luego se confirmarán en otros lugares y festivales, como excelentes realizaciones. “Nos sentimos orgullosas de promover ese cine que avanza con viento en popa. Y seguiremos haciéndolo con filmes que son preestrenos y que, en su mayor parte, no se distribuyen en Suiza”. Visión que comparte también el exprofesor universitario suizo y experto en América Latina Jean-Pierre Gontard, quien preside la Asociación Cine de Tres Mundos (Cinéma des Trois Mondes), responsable de FILMAR. “Si bien países con una tradición confirmada como Argentina, Brasil y México, siguen produciendo películas de referencia, nosotros, como muchos cinéfilos, constatamos el aumento de la cinematografía proveniente de naciones que no estaban en la primera línea del séptimo arte como Chile y Colombia”, concluye.