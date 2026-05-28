América Latina y el Caribe impulsan una agenda de sostenibilidad para el sector lechero

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San José, 27 may (EFE).- América Latina y el Caribe impulsan una agenda regional para fortalecer al sector lechero y evaluar, monitorear y demostrar mejoras continuas en sostenibilidad, informó este miércoles el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El instituto explicó que junto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) y el Consorcio Lechero de Chile trabajan con productores, técnicos e instituciones para implementar el proyecto llamado ‘Desarrollo de una agenda regional para una lechería sostenible’.

La iniciativa que ya se implementa en Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, busca fortalecer al sector lechero de la región, mediante una metodología común que permita evaluar, monitorear y demostrar mejoras continuas en sostenibilidad.

Según detalló el IICA, en cada país se promueve la participación de los actores del sector en mención, que contribuyen en la elaboración de un primer perfil de sostenibilidad basado en la realidad local. Esto permite identificar brechas, reconocer avances y orientar acciones concretas.

«Estamos avanzando en la construcción de una hoja de ruta basada en evidencia, que integra información del sector y el conocimiento de productores y técnicos para orientar decisiones alineadas con criterios internacionales de sostenibilidad», afirmó en un comunicado la especialista del IICA en Costa Rica, Sacha Trelles.

La metodología corresponde al Marco de la Sostenibilidad Lechera, una plataforma global que facilita la alineación de actores del sector y permite medir y reportar avances de manera consistente, basada en criterios comparables entre países.

«Contar con un marco común facilita demostrar los avances del sector y fortalecer el posicionamiento de América Latina y el Caribe en el contexto internacional», dijo el secretario general de FEPALE, Ariel Londinsky.

El IICA afirmó que a través de este enfoque, los tres países no solo fortalecen sus capacidades internas, sino que generan conocimiento que puede ser compartido en el ámbito regional, lo que contribuiría a la construcción de una visión común para el desarrollo sostenible del sector.

Entre los resultados esperados del proyecto destacan la elaboración de reportes técnicos nacionales, el desarrollo de hojas de ruta consensuadas y la visibilidad de los progresos alcanzados para consolidar una base de información y cooperación que facilite un análisis más profundo de la sostenibilidad en la producción lechera. EFE

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