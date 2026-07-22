América Móvil reporta alza de 9,2 % en ganancias netas durante segundo trimestre de 2026

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Ciudad de México, 21 jul (EFE).- América Móvil obtuvo ganancias netas por 24.332 millones de pesos (unos 1.398 millones de dólares) en el segundo trimestre de 2026, un alza interanual del 9,2 %, según informó en su reporte enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con este resultado el gigante de las telecomunicaciones, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, acumuló 47.733 millones de pesos (unos 2.743 millones de dólares) en lo que va del año, un avance del 16,5 %.

Los ingresos consolidados de la compañía mexicana alcanzaron 241.071 millones de pesos (casi 13.852 millones de dólares) entre abril y junio, un 3,1 % más, y sumaron 477.915 millones de pesos (cerca de 27.461 millones de dólares) en el semestre, con una subida del 2,6 %, indicó el reporte.

El Ebitda, indicador que mide el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, aumentó un 3,8 % interanual en el trimestre, hasta 95.908 millones de pesos (5.511 millones de dólares), y también un 3,8 % semestral, a 190.412 millones de pesos (10.941 millones de dólares).

En tanto, la utilidad operativa creció un 9,5 % en el trimestre, hasta 51.814 millones de pesos (2.977 millones de dólares), y un 11 % en el semestre, a 102.333 millones de pesos (5.880 millones de dólares).

A su vez, el flujo libre de efectivo más que se duplicó, a 43.021 millones de pesos (2.472 millones de dólares).

Por mercados, precisó la firma, México elevó sus ingresos un 3,2 %, aunque su Ebitda apenas avanzó un 0,6 % por una multa regulatoria vinculada con la empresa Teléfonos de México (Telmex); sin ese efecto habría crecido un 4,3 %.

Mientras que Brasil aumentó ingresos un 5,4 % y un Ebitda de un 5,1 %; Colombia registró avances del 5,8 % y 12,5 %, respectivamente; Perú reportó incrementos del 8,1 % en ingresos y del 7,5 % en Ebitda; Ecuador, del 9 % y 10,1 %; Argentina, del 8,6 % y 22,2 % en términos constantes.

Por regiones, expuso América Móvil, Centroamérica y el Caribe aumentó sus ingresos en un 7,6 % y el Ebitda en 12,5 %; y Austria y Europa del Este, en 4,2 % y 4 %, respectivamente.

La empresa, cita el reporte, cerró junio con 414,5 millones de accesos, incluidos 334,3 millones de suscriptores móviles, y añadió 3,5 millones de clientes de pospago y 531.000 accesos de banda ancha en el trimestre.

Además, redujo su deuda neta en 30.900 millones de pesos (1.776 millones de dólares), hasta una razón de apalancamiento de 1,31 veces.

También apuntó que durante el semestre, las inversiones de capital ascendieron a 48.112 millones de pesos (2.765 millones de dólares), mientras las recompras de acciones sumaron 4.568 millones de pesos (263 millones de dólares), de acuerdo con el informe de la compañía. EFE

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