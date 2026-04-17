América sufre la guerra de forma desigual pero con inflación generalizada, según FMI

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Washington, 17 abr (EFE).- La guerra en Oriente Medio tendrá un impacto desigual en los países de América, aunque la inflación aumentará en todos los países ya que la región se enfrenta a costes mucho más altos en combustibles, transporte y alimentos, advirtió este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Si bien el impacto en la actividad económica variará considerablemente entre los distintos países de la región, la inflación será más elevada. Y la carga más pesada de esta situación, como siempre, recaerá sobre las familias con menor capacidad económica para afrontarla», declaró el director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, en la presentación del informe regional durante las reuniones de primavera de ese organismo y el Banco Mundial.

El FMI señala la diferencia en los impactos del conflicto entre los países exportadores de petróleo, que se verán beneficiados por los altos precios de la energía, y las naciones dependientes del turismo y de las importaciones de combustibles, que padecerán más.

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela – productores de hidrocarburos- se están beneficiando de los altos precios de la energía, asegura el ente, una crisis de oferta energética que está fortaleciendo su balanza de pagos, apoyando el crecimiento y ayudando a las finanzas públicas.

Aún así, Chalk recordó que, si bien pueden generarse beneficios macroeconómicos, los ciudadanos más vulnerables se verán duramente golpeados por el encarecimiento de la energía en estos países también.

«Sabemos que, para los hogares de menores ingresos de la región, sus presupuestos dependen en mayor medida del combustible. Dependen más de la agricultura y de los productos alimenticios; por lo tanto, el aumento de los precios de ambos resultará doloroso», dijo Chalk en una entrevista posterior a EFE.

En esta línea, el FMI afirma que para otros países el conflicto tiene «impactos económicos negativa e inequívocamente adversos» tanto para la actividad como para los hogares, al tiempo que apunta que las economías del Caribe, altamente dependientes del turismo, probablemente serán las más afectadas porque su deuda es alta y sus importaciones netas de energía son grandes, en torno al 6% del PIB.

Centroamérica no se queda atrás en su exposición a los altos precios de la energía pero, según el documento, en algunos países los esfuerzos realizados en el pasado para aumentar la proporción de electricidad generada a partir de energías renovables proporcionarán cierto alivio.

Chalk consideró que Latinoamérica está relativamente bien posicionada para absorber el impacto de un shock de oferta global, gracias a que en estos momentos región se beneficia además de un calendario agrícola distinto al del hemisferio norte, lo que mitiga parcialmente las presiones.

«No obstante, sabemos que los precios de los fertilizantes tenderán al alza en el futuro», matizó.

Por otra parte, el FMI sostiene que los países con los marcos de política macroeconómica institucional más sólidos estarán mejor posicionados para resistir el choque, al tiempo que llama a «resistir la presión política» para contener o retrasar las subidas de los precios de los alimentos y la energía y a preservar las reformas «de protección social bien diseñadas» que sustituyeron a los «subsidios no focalizados». EFE

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