Amanda Serrano descarta pronto retiro con la meta de romper el récord de nocauts

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San Juan, 3 jun (EFE).- La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano, seis veces campeona mundial, descartó este miércoles que se retire prontamente del pugilismo, con el objetivo de romper el récord de nocáuts en el boxeo femenino de 32, el cual empató el pasado sábado con la estadounidense Christy Martin.

«Ustedes van a saber cuándo será mi última» pelea, dijo Serrano a un grupo de periodistas tras anunciar la segunda edición del evento ‘Amanda Serrano Championships’ en una rueda de prensa en Distrito T-Mobile, en San Juan, donde se llevará a cabo la competencia este próximo sábado.

«Lo que aseguro es que mi última pelea será aquí, en Puerto Rico. En mi próxima pelea puedo romper la marca, pero no creo que sea la última. Siento que viene pronto, porque ya llevo muchos años en el deporte y lo que quiero es disfrutarme de los campeones en el futuro», añadió.

Serrano, de 37 años, ha estado coqueteando con su eventual retiro del cuadrilátero por los pasados dos años, pero lo estuvo postergando con el objetivo de romper el récord de nocauts de Martin, que eventualmente igualó el pasado sábado al vencer en el segundo asalto a la alemana Cheyenne Hanson.

No obstante, la púgil boricua, peso pluma de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, aseguró sentirse físicamente «mejor ahora» que en años anteriores, por lo que aún cuenta con la energía de seguir peleando.

Según admitió Serrano, esta se siente «mejor ahora» porque ya no carga con la presión de romper el número de nocauts, pues al menos ya lo comparte con Martin, y tampoco ser la estelar en las carteleras y así se disfruta más el deporte, observa el potencial del boxeo femenino y las oportunidades que tienen las mujeres.

Ese potencial lo vio Serrano el año pasado y lo volverá a ver este próximo sábado en la segunda edición de ‘Amanda Serrano Championships’ en el Popular Plaza de Distrito T-Mobile, en San Juan, donde 26 púgiles exhibirán sus quilates con miras a convertirse en una posible campeona mundial.

La cartelera estará compuesta por 13 combates oficiales, representando categorías infantiles, juveniles y élite.

Para Serrano, «lo más difícil, pero a la vez, lo más fácil» es ser un modelo a seguir para dichas boxeadoras, «porque siempre tengo que estar segura de hacer las cosas bien y abrirle las puertas a estas chicas».

«Y para mí, estoy haciendo un buen trabajo en eso. Me encanta ser una modelo a seguir, darle buenas oportunidades y motivarlas e inspirarlas, y eso, para mí, es uno de los mejores sentimientos», reflexionó.

«Lo que quiero es seguir inspirando a estas jóvenes y saber que pueden lograr lo que quieran si se lo proponen y lo trabajan fuerte. Nosotras tenemos el poder de lograr todo», abundó.

Como parte del evento, las ganadoras recibirán reconocimientos especiales por su desempeño, incluyendo cinturones conmemorativos de la Organización Mundial de Boxeo y trofeos destinados a motivar el crecimiento deportivo de las participantes. EFE

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