Amanda Seyfried: «Las mujeres van al cine porque estamos haciendo películas para mujeres»

4 minutos

Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 19 feb (EFE).- La actriz estadounidense Amanda Seyfried aseguró este jueves en la rueda de prensa de la Berlinale correspondiente al filme ‘El testamento de Ann Lee’ que «las mujeres están acudiendo al cine porque estamos haciendo películas para mujeres».

‘El testamento de Ann Lee’ o ‘La asistenta’, que se estrenaron más o menos al mismo tiempo el año pasado, pertenecen a «un género diferente» ya que atraen a otro tipo de público, las mujeres, indicó.

Aunque la actriz señaló que ambas películas fueron muy diferentes tanto en contenido como en el proceso de filmación, subrayó que le encanta que traten temas como «la fuerza de carácter, mujeres con necesidades y que se activan por esas necesidades y por la necesidad de igualdad, de seguridad en el mundo».

Seyfried también afirmó que antes de embarcarse en un nuevo proyecto piensa en si le vale la pena dejar a sus hijos y si le va a dar la oportunidad, como artista, de exigirse y de aprender algo sobre sí misma.

«Lo que yo defino como calidad es una visión clara (…), una exploración de la vida de alguien a través de la narración y algún tipo de atmósfera cinematográfica», declaró, y recalcó que así es como se sintió con ‘El testamento de Ann Lee’.

En este sentido, la actriz aseguró que nunca en su vida había dedicado tanto tiempo a preparar el personaje para una película, pero que supuso el mayor reto de su carrera a varios niveles, tanto respecto de las condiciones meteorológicas (lluvia y calor extremo) en el rodaje como la falta de tiempo (34 días para rodar) y de dinero (10 millones de dólares).

Religión desde una mentalidad abierta

La historia trata de una misionera inglesa que en el siglo XVIII dejó su Manchester natal para viajar a EE.UU. con un reducido grupo de religiosos, con el objetivo de instalar allí la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda Aparición de Cristo, conocidos como Shakers, un movimiento que llego a tener 6.000 seguidores.

Tanto la directora noruega Mona Fastvold como Seyfried negaron ser personas religiosas, pero abordaron el proyecto con una mentalidad abierta y una conexión con la historia.

«Intenté contar esta historia con una mente verdaderamente abierta. (…) Siempre he tenido un escepticismo natural hacia cualquier historia sobre una figura religiosa y así fue como abordé mi investigación», apuntó Fastvold.

Su intención era llevar al público en un viaje que fuera «tan abierto» como lo fue el suyo y se convirtió en una metáfora para ella al aspirar a proyectos imposibles: «Eso fue con lo que conecté personalmente».

Por su parte, Seyfried señaló que no está de acuerdo con su personaje, ni lo tiene que estar, pero que realmente cree que Ann Lee encontró consuelo y fortaleza en su fe.

«Canciones que pronto serán icónicas»

Se trata de una película que no es exactamente un musical pero que está lleno de música, ya que sigue a los Shakers, una comunidad que cantaba y bailaba sin parar, para expresar sus miedos y sus alegrías.

«Creo que es la mujer más icónica cantando canciones que pronto serán icónicas», aseguró Seyfried, que añadió que le encanta explorar su propia relación con la música a través de los musicales.

Sin embargo, también reflexionó que se trata de una forma distinta de expresión: «Tuve que dejar de escucharme cantar y, más bien, cantar desde un lugar en mi cuerpo donde simplemente lo estaba sintiendo».

«Todo se trataba de unir a una comunidad y, de alguna manera, es aún más icónico que esta mujer fuera parte de esto, que lo creara, y que la música fuera tan importante», destacó.

La película, presentada en el festival de Venecia, fue escrita por Fastvold, junto con su pareja, el cineasta estadounidense Brady Corbet, y le cosechó a Seyfried una nominación en los últimos los Globos de Oro. EFE

