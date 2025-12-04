Amandinha: «España ha crecido de forma espectacular, aunque tenemos que ser Brasil»

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- La brasileña Amanda Lyssa de Oliveira, ‘Amandinha’, ocho veces elegida mejor jugadora del mundo de fútbol sala, admitió este jueves que la semifinal de este viernes contra España es “especial” para ella porque juega en la liga española en el Melilla Torreblanca desde hace cuatro temporadas.

“Soy una gran aficionada al fútbol sala español y estoy en mi cuarta temporada en el Melilla”, señaló, y destacó el «espectacular» crecimiento competitivo de las jugadoras españolas.

“Llevo cuatro años con estas jugadoras y son extremadamente disciplinadas tácticamente. Han mejorado mucho en varios aspectos del juego. Son fuertes, altas, rápidas y con una gran calidad en la pista», afirmó en declaraciones a los medios oficiales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

“Creo que va a ser un gran partido que ningún amante del fútbol sala se querrá perder”, subrayó.

Aunque su respeto hacia España es evidente, insistió en mantener la identidad brasileña. “Tenemos que ser Brasil y no podemos cambiar según el rival”, dijo.

“Tenemos que ser Brasil, sea contra España o quien sea”, agregó, y consideró que el enfrentamiento representará a dos escuelas fuertes del fútbol sala mundial, “además de una oportunidad para que Brasil reafirme su estilo en la pista”.

La jugadora destacó también la importancia del contexto competitivo. “España no está ahí por casualidad. Sabemos lo difícil que será el partido, las cualidades y virtudes que tienen”, reconoció.

Aun así, mantiene la mirada en el trabajo realizado por su selección: “Tenemos que centrarnos en nuestro juego, intentar poner en práctica lo que hemos construido en estos 50 días juntos y, si Dios quiere, buscar la clasificación para la final”. EFE

