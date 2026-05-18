Amaury Sánchez se presentará el 26 de mayo en el Teatro Nacional con ‘Todo Dominicano’

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Santo Domingo, 18 may (EFE).- El maestro Amaury Sánchez presentará el próximo 26 de mayo en en la sala principal del Teatro Nacional el concierto ‘Todo Dominicano’, una gala sinfónica que reunirá una selección de emblemáticas composiciones de la música nacional.

La producción busca rendir homenaje al patrimonio musical dominicano a través de un recorrido por obras y ritmos tradicionales que forman parte de la identidad cultural del país.

En un comunicado, la producción destacó que durante la velada serán interpretadas piezas de importantes autores dominicanos como Bienvenido Bustamante, José Dolores Cerón, Julio Alberto Hernández y Bullumba Landestoy, entre otros destacados creadores que marcaron la historia musical de República Dominicana.

El espectáculo incluirá géneros como la mangulina, la criolla, el merengue y valses dominicanos, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez y con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

La producción también contará con artistas invitados especiales y varias sorpresas musicales preparadas para esta celebración dedicada a la música criolla.

Los organizadores destacaron que el concierto reafirma el compromiso con la difusión y valorización del legado musical dominicano, acercando composiciones históricas a las nuevas generaciones y promoviendo el repertorio nacional en uno de los escenarios más importantes del país.EFE

mf