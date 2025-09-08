Amazon adquiere una participación en la empresa de reparto colombiana Rappi

The Swiss voice in the world since 1935

Washington, 8 sep (EFE).- El gigante estadounidense del comercio electrónico minorista Amazon adquirió una participación en la empresa de entrega a domicilio colombiana Rappi, según adelantó este lunes Bloomberg citando fuentes anónimas cercanas a la operación.

La inversión inicial se habría realizado a través de un pagaré convertible de 25 millones de dólares, que otorga a Amazon derecho a hacerse hasta con un 12 % de Rappi, según la citada fuente, que indica que estas cifras podrían cambiar.

El acuerdo permitiría a Rappi aprovechar las nutridas redes logísticas o las capacidades en la nube de la empresa fundada por Jeff Bezos, y a Amazon le podría permitir solidificar su posición en Latinoamérica para competir con MercadoLibre.

Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una ‘startup’ de entregas a domicilio, es actualmente una plataforma de servicios multiuso que tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

La empresa logró en agosto un préstamo de 100 millones de dólares con el banco Santander y Kirkoswald Capital Partners para expandirse en América Latina, principalmente en México, y refinanciar deuda, y sus máximos representantes han apuntado a que podría salir a bolsa este mismo año en el parqué neoyorquino. EFE

