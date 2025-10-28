Amazon anuncia la supresión de 14.000 puestos de trabajo

El gigante estadounidense del comercio digital Amazon anunció el martes la supresión de 14.000 puestos de trabajo, sin precisar en qué parte del mundo, e indicó que se trata de una «reducción global» vinculada con la inteligencia artificial.

El anuncio concreta la voluntad del director ejecutivo, Andy Jassy, de reducir costes en la empresa, en pleno auge de la IA.

«Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas», explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología.

«Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14.000 puestos» de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó, a dos días de la publicación de los resultados trimestrales.

El lunes, varios medios norteamericanos habían indicado que Amazon se disponía a iniciar el martes estos recortes de personal, y mencionaron la cifra de 30.000 puestos en todo el mundo.

Según dichos medios, las supresiones conciernen las funciones de apoyo o estratégicas (recursos humanos, publicidad), en un grupo que cuenta con 1,5 millones de empleados y unas 350.000 oficinas.

La mano de obra de los almacenes, mayoritaria dentro del personal, no se verá a priori afectada, aseguró Galetti, que habló más bien de recortes en las oficinas.

«Lo que hay que tener en mente es que el mundo evoluciona muy rápido. Esta IA generativa es la tecnología más transformadora que hemos visto desde el surgimiento de internet, y permite a las empresas innovar con mayor velocidad que antes», comentó.

En junio, el presidente de Amazon, Andy Jassy, dijo que el desarrollo de la IA generativa iba a permitir reducir el personal de oficina en los próximos años.

