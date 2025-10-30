Amazon gana 56.478 millones de dólares hasta septiembre, un 44 % más interanual

Nueva York, 30 oct (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este jueves que obtuvo un beneficio acumulado entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual, y reportó un sólido crecimiento de su negocio en la nube.

En un comunicado publicado al cierre de Wall Street, la tecnológica estadounidense indicó que su facturación neta acumulada en los nueve primeros meses del ejercicio alcanzó los 503.538 millones de dólares, un 12 % más respecto al mismo tramo de 2024. EFE

