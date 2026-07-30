Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio, un 163 % más interanual

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Nueva York, 30 jul (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon ganó entre enero y junio de este año 92.902 millones de dólares, un 163 % más que en el mismo semestre de 2025.

La tecnológica estadounidense indicó en un comunicado divulgado este jueves que su facturación total en los últimos seis meses fue de 382.125 millones de dólares, un 18 % más en términos interanuales.

El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el rendimiento de su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), que creció un 36,7 % en el segundo trimestre, así como el de sus negocios de inteligencia artificial (IA) y chips, que superaron cada una proyección de ingresos anuales de más de 25.000 millones de dólares. EFE

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